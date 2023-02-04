السبت 04 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنتاجون يعلن عن مساعدات جديدة بـ2.2 مليار دولار لأوكرانيا

البنتاجون
البنتاجون

أعلنت واشنطن، أنّها ستقدم إلى كييف مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 2.2 مليار دولار تتضمّن صواريخ دقيقة التصويب يبلغ مداها ضعف مدى الصواريخ التي تستخدمها كييف حاليًا ضدّ القوات الروسية.

وقال البنتاجون، في بيان، إنّ المساعدة تشتمل لى "قدرات دفاع جوي حاسمة لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن سكّانها، فضلًا عن مركبات مشاة مدرّعة"، وذخيرة لراجمات صواريخ "هيمارس".

من جهته، أوضح المتحدّث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بات رايدر للصحفيين، أنّ الحزمة تشتمل على (جي إل إس دي بي) وهي قنابل صغيرة متّصلة بصواريخ يتمّ إطلاقها من الأرض، ويصل مداها إلى 150 كلم.

ويمكّن هذا المدى القوات الأوكرانية من استهداف الخطوط الخلفية للقوات الروسية ومخازن الذخيرة البعيدة من خطوط التماس.

وأضاف "رايدر"، أنّ هذه الصواريخ ستوفّر للأوكرانيين "قدرة استهداف مداها أطول.. ممّا سيمكّنهم من تنفيذ عمليات للدفاع عن بلادهم واستعادة أراضيهم".

وحتى الآن زوّدت واشنطن القوات الأوكرانية صواريخ هيمارس يصل مداها إلى 80 كلم، لكنّ كييف ما فتئت تطالب واشنطن بتزويدها ذخيرة أطول مدى لكي تتمكّن من استهداف الخطوط الخلفية للقوات الروسية.

وبامتلاكها صواريخ يصل مداها إلى 150 كلم ستتمكّن القوات الأوكرانية من ضرب أيّ هدف تريده في دونباس وزابوريجيا وخيرسون، المناطق الثلاث التي تحتلّها القوات الروسية، بالإضافة إلى أهداف في شمال شبه جزيرة القرم.

ويمكن لهذه الصواريخ، أن تهدّد كذلك خطوط الإمداد الروسية الرئيسية ومخازن الأسلحة والقواعد الجوية، لكنّ "رايدر" قال إنّه لا يعرف كيف تعتزم أوكرانيا استخدام هذه الذخيرة.

وصاروخ "جي إل إس دي بي" الذي تصنّعه شركتا بوينغ الأمريكية وساب السويدية هو صاروخ انزلاقي مزوّد قنبلة صغيرة متّصلة به، وبحسب "ساب" فإنّ هذا الصاروخ بإمكانه إصابة هدفه، من أيّ زاوية كانت، بهامش خطأ يقلّ عن متر واحد.

وكتبت ساب على موقعها الإلكتروني "إنّ دقة +جي إل إس دي بي+ عالية لدرجة أنّه يمكن أن يصل إلى نصف قطر إطار سيارة".

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وائل لطفي

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