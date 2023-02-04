السبت 04 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ميكروسوفت: «الأرواح المقدسة» الإيرانية قرصنت شارلو إيبدو

ميكروسوفت
ميكروسوفت

قال باحثو الأمن السيبراني في ميكروسوفت إنه بعد إطلاق المجلة الفرنسية الساخرة شارلي إيبدو مسابقة رسوم للسخرية من رجل دين حاكم في إيران، ردت وحدة إلكترونية إيرانية مدعومة من الدولة بحملة اختراق وتسريب تهدف إلى إثارة الخوف من خلال سرقة مزعومة لقاعدة بيانات المشتركين.

وألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في مدونة نشرت الجمعة باللوم على نفس الجهة الإلكترونية الإيرانية "إمينيت باسارجاد"، في عملية التأثير والتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020.

وصعدت إيران في السنوات الأخيرة الهجمات السيبرانية ضد أعدائها.

زعمت المجموعة، التي تطلق على نفسها اسم "الأرواح المقدسة"، مستهل يناير أنها حصلت على معلومات شخصية عن 200 ألف مشترك في مجلة شارلي إيبدو، وفقًا لمركز تحليل التهديدات الرقمية التابع لشركة مايكروسوفت.

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