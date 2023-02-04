السبت 04 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نفوق الباندا العملاق «لى لى» بعد 20 عاما فى حديقة حيوان ممفيس

الباندا العملاق لى
الباندا العملاق لى لى

أعلنت حديقة حيوان ممفيس نفوق ذكر الباندا العملاق لي لي، حيث جاء في رسالة المتحدثة باسم حديقة الحيوان، ريبيكا وينشستر، بالبريد الإلكتروني، أن ذكر الباندا المولود في 18 يوليو 1998، نفق يوم الأربعاء، وأن سبب الوفاة لم يتحدد بعد لأن التحقيق الطبي ما زال جاريًا.

وأضاف البيان: "معنى اسم لي لي هو سعيد سعيد، وهو اسم يعكس شخصيته تمامًا، كان لي لي دبًا سعيدًا يحب التهام بالتفاح، والاسترخاء وهو يغطى نفسه بالخيزران المقطع حديثًا، كما كان الحيوان المفضل لدى كل من عملوا معه على مر السنين".
كان لي لي موجودا في حديقة الحيوان منذ عام 2003، وكان من المتوقع أن يعود إلى الصين قريبا مع أنثى الباندا يا يا حيث انتهت مدة اقتراضه بموجب اتفاق مع الجمعية الصينية لحدائق الحيوان.

يبلغ متوسط ​​العمر المتوقع للباندا العملاقة في البرية حوالي 15 عامًا، لكنها في الأسر يمكن أن تعيش حتى عمر 38 عامًا.

وأنقذت عقود من جهود الحفاظ عليها في البرية ودراسة أحوالها في الأسر الباندا العملاقة من الانقراض، ما أدى إلى زيادة اعدادها من أقل من 1000 إلى أكثر من 1800 في البرية والأسر معًا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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