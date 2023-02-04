السبت 04 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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رياضة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن مشاركة كهربا أمام سياتل فى مونديال الأندية

محمود عبد المنعم
محمود عبد المنعم كهربا

فجّر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة بشأن مشاركة محمود عبد المنعم كهربا جناح الفريق في لقاء اليوم أمام سياتل ساوندرز الأمريكية في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وقال شوبير، في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: " قرار الفيفا بشأن كهربا غالبًا سيُصدر خلال 72 ساعة، بعدما تم الاستماع لمطالب اللاعب وأبرزها هو رغبته في التقسيط، وسيدفع 500 ألف دولار في البداية".

وأضاف شوبير: "هناك حالة ترقب شديدة في الأهلي بشأن كهربا، اللاعب شعر بإجهاد في العضلة الأمامية عقب لقاء أوكلاند سيتي وشارك في مران الجماعي، وفي حال لم يشارك في لقاء اليوم سيكون ذلك بسبب الإصابة".

وتابع: "كهربا حالته جيدة لكن كولر لا يدفع بلاعب إلا إذا كانت حالته سليمة بنسبة 100%".

احمد شوبير كهربا محمود كهربا الاهلى سياتل ساوندرز

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