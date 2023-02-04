الباز يوضح سبب كتابة موسوعة «القتلة.. جذور العنف عند مرشدى الإخوان»

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، عن أن موسوعة “القتلة.. جذور العنف عند مرشدي الإخوان”، مكونة من خمسة أجزاء، صدر منها ثلاثة، وسيصدر الجزآن الآخران بعد معرض القاهرة الدولي للكتاب.

الفكرة الأساسية للموسوعة

وأضاف الباز عبر لقاء خاص ببرنامج العاشرة خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، والمذاع عبر فضائية extra news، أن الفكرة الأساسية التي تقوم عليها الموسوعة، هي تتبع جذور العنف عند مرشدي الإخوان "قيادات الإخوان"، لافتا إلى أن هذه القيادات تؤثر في أفكار الشباب الذين ينتمون إلى هذه الجماعة.

وأوضح أن موسوعة "القتلة.. جذور العنف عند مرشدي الإخوان" على نسق الكتب التي أنتجها قبل ذلك، حيث أنه لا يستغرق وقتًا طويلاً في الكتابة بقدر ما يستغرق وقتاً في البحث، معقبا:"لكن حالة البحث في الإخوان هي حالة ممتدة بالنسبة لي، والثلاثة أجزاء تم إنجازهم في شهور قليلة، خاصة وأنا أتحمل أعباء أخرى في نفس الوقت".

رسالة الدكتور محمد الباز للشباب

وأشار إلى أن الرسالة الأساسية التي يوجهها طوال الوقت للشباب، هي ألا ينخدعوا فيمن هم أمامهم، متابعاً:"حتى الذي أقوله لكم في هذه الموسوعة، اعرضوه على عقولكم، لا تستسلموا أبدًا لأي خطاب، ولا لأي شخص يملي عليكم شيئًا، حاولوا التفكير فيما تسمعونه وتقرأونه وحاولوا أن تعقلوه جيدًا وحاولوا تقييم ما أقول وأكتب هل هو منطقي أم غير منطقي".

وأكد الدكتور محمد الباز، أن الشباب عندما يصلون إلى الحقائق بأنفسهم ومن خلال بحثهم، فهم بذلك يمتلكون اليقين أكثر.