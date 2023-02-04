السبت 04 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مدرب ميتلاند يعدد مميزات إمام عاشور.. ويوضح دور محمد زيدان فى ضمه

إمام عاشور
إمام عاشور

عدد كارليس كوادرات، المدرب المساعد لفريق ميتلاند الدانماركي، مزايا إمام عاشور لاعب الزمالك السابق والمنضم حديثًا لصفوف الفريق الدانماركي.

وكشف مدرب ميتلاند أسباب تعاقد ناديه مع لاعب وسط منتخب مصر إمام عاشور.

وكان ميتلاند قد أعلن تعاقده مع لاعب وسط الزمالك بعقد ممتد حتى صيف 2027 مقابل 2.6 مليون دولار تُدفع لنادي الزمالك.

وقال كوادرات في تصريحات تليفزيونية " لدينا طاقم كشافين محترفين للغاية، يتابعون لاعبين من جميع أنحاء العالم ولذلك قمنا بمتابعة اللاعب منذ فترة طويلة جدًا".

وأضاف: "رأينا أن اللاعب في الوقت الحالي بات جاهزًا للاحتراف في أوروبا ولديه مهارات قوية جدًا، بجانب قدرته على الضغط على المنافس واستخلاص الكرة منه، ودوره الهجومي المتميز وهو أمر سوف يساعدنا على تسجيل الأهداف".

وواصل حديثه: "قمنا بالتركيز على اللاعب منذ فترة ورأينا أنه قادر على التطور ومساعدة الفريق على تحقيق أهدافه".

كما تحدث عن دور محمد زيدان لاعب ميتلاند ومنتخب مصر السابق في إتمام الصفقة، حيث قال "زيدان لاعب هام في تاريخ النادي وهو مصري ،وبالتأكيد يعرف اللاعبين المصريين وجزء من ميتلاند، وساعدنا في ذلك".

إمام عاشور الزمالك ميتلاند الدانماركي الدورى المصرى الدوري الدانماركي

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