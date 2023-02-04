السبت 04 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«اليونيسيف» تكشف أعراض التقزم وكيفية حماية الطفل منه

التقزم
التقزم

قالت الدكتورة نجلاء عرفة، مدير مساعد برنامج الصحة باليونيسيف، إن التقزم ليس مرض، وإنما هو متلازمة، لافتة إلى أن الطريقة الوحيدة لاكتشافه هو قياس طول الطفل، حيث قياس طول الطفل بالنسبة لعمره، وبالنسبة لنوعه.

وأضافت الدكتورة نجلاء عرفة، خلال لقاءها ببرنامج “معكم”، المذاع عبر فضائية cbc، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أنه في البداية يتم اكتشاف المشكلة من خلال معرفة مدى مناسبة طول الطفل لعمره ونوعه، أم أقل من العادي.

وناشدت المواطنينن، عند الذهاب للوحدة الصحية برفقة الرضيع لتطعيمه، لا تغادري الوحدة الصحية قبل المرور على كل الخدمات التي يجب أن يتلقاها الرضيع، والمتمثلة في قياس الوزن والطول، لافتة إلى أنه يوجد فرصة قبل انتهاء الألف يوم، حيث أنه يوجد إشارات في حال وجد التقزم، خلال الألف يوم والتي تمثل عامين، يمكن أن نلحق فيهم الطفل.

وعن دور بنك الطعام المصري في محاربة متلازمة التقزم، قال الدكتور محسن سرحان، المدير التنفيذي لبنك الطعام، إننا نستهدف الطبقات من المصريين غير القادرة على العمل، تحديدًا السيدات المعيلات التي لديها عدة أطفال من دون الخامسة، والمعتقين إعاقات حركية وذهنية تمنعهم من العمل، أو كبار السن، وذلك فيما يتعلق بتوزيع المعونات الغذائية.

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