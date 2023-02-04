السبت 04 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مؤتمر صحفى للإعلان عن النسخة الخامسة لمنتدى شباب العالم.. اليوم

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم، عن إطلاق مؤتمرًا صحفيًا اليوم السبت الموافق 4 فبراير، للإعلان عن النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم.

ويعقد المؤتمر بحضور موسع من مؤسسات مصرية ودولية ومنظمات الأمم المتحدة في مصر والإعلام المصري والأجنبي.


ونشرت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم، على فيسبوك، منشورًا، قالت فيه: «هل أنت جاهز؟ شاهد المؤتمر الصحفي لـ WYF السبت في الساعة 3 مساءً بتوقيت جرينتش واستعد لبعض الإثارة».

واستكمالًا لسلسلة من النجاحات المحققة على مدار أربع نسخات، أثبت فيها منتدى شباب العالم مدى أهميته كمنصة تجمع الشباب من حول العالم لمناقشة كافة القضايا التي تشغلهم، وخلق مساحة مشتركة لتبادل الثقافات والخبرات في إطار فريد تعد أهم ركائزه هي السلام والإبداع والتنمية.

 

كانت البداية في 25 إبريل 2017 ومن على ضفاف قناة السويس، عندما عرض مجموعة ‏من شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية، مبادرتهم لإجراء حوار مع شباب ‏العالم، وعلى الفور استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليُعلن في يوم 24 يوليو 2017 أثناء فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية، عن انطلاق منتدى ‏شباب العالم بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2017، موجهاً دعوته لجميع الشباب من مختلف دول ‏العالم، ليعبّروا عن آرائهم وعن ‏رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع.‏

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

لينك تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 2023

أولى ثانوي.. لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

مقتل شخص وإصابة آخر فى هجمات تعرضت لها مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في جميع المحافظات

نضال الشافعى عن دوره بمسلسل «روليت»: نجسد الجانب الإنسانى للفنان

تشيلسى يسقط فى فخ التعادل السلبى مع فولهام فى الدورى الإنجليزى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رأفت رؤوف الجاولي

أرقى لغة

صفاء النجار

معرض القاهرة الدولى للكتاب.. التحليق بجناحى إيزيس وعين حورس

سارة شريف

فى المكان الصحيح

ماجد حبته

ارفعوا أيديكم عن إفريقيا

خالد حريب

الهبدجية اشتكوا

محمد عبدالعزيز

الأب بطرس.. نموذج للمحبة

د هند جاد

الدين.. بعين الولايات المتحدة الأمريكية

أحمد الصغير

سلطة رجال الدين والدولة المصرية.. عبر العصور المختلفة!

صور

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة مناقشة كتاب رتينة كلوب قديمة

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة الروابط الثقافية بين مصر وروسيا

ندوة الإعلام و المنصات الرقمية فى معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

ما بعد «هجوم القدس».. سيناريوهات التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

زيارة استثنائية.. 5 ملفات ناقشها نتنياهو وماكرون فى فرنسا

الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو حول مبادرة السلام العربية