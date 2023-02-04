القوات الأوكرانية تسقط مقاتلة روسية من طراز «سو-25»

دمر جنود الحرس الوطنى الأوكرانى، طائرة روسية أخرى من طراز "سو-25" في منطقة دونيتسك.

وأعلن الحرس الوطني الأوكراني - في بيان، وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - "أنه على المشارف الجنوبية الشرقية لمدينة باخموت، اكتشف عناصر الحرس الوطني طائرتين روسيتين من طراز (سو-25) على مسافة ثلاثة كيلومترات وتم إطلاق النار عليهما ونتيجة للأعمال القتالية أصيبت طائرة منهما".

يشار إلى أنه خلال الأسبوع الماضي وحده، أسقطت القوات الأوكرانية مروحية من طراز "مى-24" وطائرة من طراز "سو-25".