السبت 04 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس النواب الأردنى: الحكومة الإسرائيلية أصبحت عبئا على عملية السلام

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب الأردنى أحمد الصفدى

 أكد رئيس مجلس النواب الأردنى أحمد الصفدى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية أصبحت تشكل عبئا على عملية السلام.

 

وشدد الصفدي في لقاء مع التليفزيون الأردني، مساء الجمعة، على ضرورة عمل المجتمع الدولي لدفع نحو وقف التصعيد الإسرائيلي بالمنطقة.


وأشار إلى أن لقاء العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والتأكيد على الوصاية الهاشمية يدلل على مكانة وثقة واشنطن بالأردن. 
 

وتابع الصفدي قائلا: "أي محاولة للقفز عن الدور الأردني بالقضية الفلسطينية وهم ومصيره الفشل".


وحول الوضع الأردني الداخلي أقر الصفدي أن هناك تقصيرًا من الحكومات والبرلمانات المتعاقبة في ترجمة الأوراق النقاشية الملكية، مؤكدًا أن الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني يسعى حاليا لتنفيذ مشروع التحديث الاقتصادي وفي كافة المجالات. 
 

ولفت رئيس مجلس النواب الأردني إلى أن دور الإعلام رئيسي وهو شريك أساسي لنا في الدور الرقابي، مشيرا إلى استحداث لجنة التكنولوجيا والأمن السيبراني في مجلس النواب.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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