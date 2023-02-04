السبت 04 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل شخص وإصابة آخر فى هجمات تعرضت لها مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا

قصف مدينة خيرسون
قصف مدينة خيرسون

قالت السلطات الأوكرانية إن مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا تعرضت للقصف 18 مرة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة شخص آخر.

 

ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، عن مجلس مدينة خيرسون قوله في بيان إن المنازل السكنية تضررت في القصف، مضيفاً أن "منذ 20 نوفمبر، تم تسجيل ما مجموعه 1810 ضربة في المدينة. وخلال هذه الفترة، توفي 77 شخص بينهم طفل واحد".

 

وأشار البيان إلى أن "إجمالى 214 شخص- من بينهم ستة أطفال - أصيبوا فى المجموع".

 

يذكرأن، أعلن الممثل الأعلى للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل عن برنامج إضافى يصل إلى 25 مليون يورو لدعم أوكرانيا لإزالة الألغام من الأراضي المحررة.

 

وقال بوريل على هامش قمة الاتحاد الأوروبى وأوكرانيا المنعقدة في كييف، "إنه تم العثور على انتشار كبير للألغام والذخائر المتفجرة الأخرى في الأراضي التي حررتها القوات المسلحة الأوكرانية، وسوف نقدم ما يصل إلى 25 مليون يورو لدعم جهود إزالة الألغام في هذه المناطق الخطيرة لحماية المدنيين وسبل عيشهم هي أولوية" وفقا لبيان نشر على موقع دائرة العمل الخارجي الأوروبى الإلكترونى.

 

وأشار إلى أن هذه الألغام والمتفجرات المهملة تشكل خطرا بعد فترة طويلة من إجبار روسيا على التراجع ويهدد السكان المدنيين العائدين وإحياء النشاط الاقتصادي لا سيما في قطاعى النقل والزراعة ، لذلك فإن إزالة الألغام مهمة للغاية حتى يمكن المضى قدماً فى إعادة الإعمار بأمان.

 

وسيشمل التمويل الإضافى المعلن عنه اليوم المعدات الأساسية لإزالة الألغام ودعم قدرات السلطات الأوكرانية على الإدارة الفعالة للقطاع الوطني للأعمال المتعلقة بالألغام.

 

وأوضح أن الدعم الإضافى من الاتحاد الأوروبى سيعزز قدرات السلطات الأوكرانية على معالجة التلوث واسع النطاق الذى تسببه الألغام والمخلفات المتفجرة في سياق الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا.

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وائل لطفي

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