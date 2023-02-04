السبت 04 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

حميد الشاعرى لمتسابقة «الدوم»: صوتك حلو لكن محتاج تدريب مكثف

حميد الشاعرى
حميد الشاعرى

قدمت المتسابقة غادة سيد، ابنة محافظة القاهرة" موهبتها الغنائية أمام لجنة تحكيم برنامج "الدوم" عن فئة الغناء، والمتمثلة في المطربة والفنانة الكبيرة أنوشكا، المطرب حميد الشاعري، وأمير طعيمة.

المتسابقة غادة سيد

مواهب "الدوم"

وعلق الفنان حميد الشاعري إيجابياً على صوت وموهبة غادة سيد، قائلاً:" صوتك حلو جداً لكن محتاجة تدريب مكثف"، ولم يكن هذا رأي "الشاعري" وحده، ولهذا حصلت المتسابقة على المفتاح الذهبي من لجنة التحكيم.

 

بدأت الحلقة التاسعة من برنامج "الدوم" بوابة النجوم في أولى حلقات تجارب الدقيقة الواحدة، وخصصت هذه الحلقة لفئة الغناء.

 

وتكونت لجنة تحكيم "الدوم" لفئة الغناء، الفنان حميد الشاعري،  وأنوشكا، والشاعر أمير طعيمة.

 

وبدأت حلقات الدقيقة الواحدة الموسم الثاني لبرنامج "الدوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

غادة سيد محافظة القاهرة برنامج الدوم اكتشاف النجوم أنوشكا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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