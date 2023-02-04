السبت 04 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مصادر: النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولى للكتاب فى نسخته الـ55

زوار معرض الكتاب
زوار معرض الكتاب

علمت «الدستور» من مصادر مطلعة، أن النرويج هي ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، والتي تحل في آواخر شهر يناير من العام المقبل.

وصرحت المصادر بأن تسليم راية ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب من المملكة الأردنية الهاشمية لمملكة النرويج سيكون مع نهايات معرض الكتاب الحالي.

وسيقوم سفراء البلدين بتسليم الراية بحسب البروتوكول المتبع في حضور رئيس هيئة الكتاب الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، ووزيرة الثقافة المصرية، ولفيف من المثقفين.

يُذكر أن الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 6  فبراير 2023 تحت شعار "على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"، وتم اختيار الكاتب "صلاح جاهين" ليكون شخصية المعرض هذا ‏العام.

 وتحل عليها دولة المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف هذا العام، وتعد إحدى أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم حيث يشارك فيها 1074 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، من 53 دولة، من بينها دول جديدة مثل المجر والدومينيكان، بالإضافة إلى فعاليات ‏ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز ‏وقامات مصرية عربية وعالمية، لتعزيز دور الثقافة في بناء ‏المستقبل الذي نتطلع إليه.

معرض القاهره الدولي للكتاب مملكة النرويج راية ضيف شرف معرض القاهرة النرويج البروتوكول

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