السبت 04 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تشيلسى يسقط فى فخ التعادل السلبى مع فولهام فى الدورى الإنجليزى

تشيلسي وفولهام
تشيلسي وفولهام

سقط تشيلسي في فخ التعادل السلبي مع ضيفه فولهام، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 22 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

 

ورغم دخول تشيلسي بعدد من صفقاته الجديدة التي تعاقد معها في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وعلى رأسهم الأرجنتيني إنزو فيرنانديز القادم من بنفيكا البرتغالي، بالإضافة للأوكراني ميهايلو مودريك والفرنسي بينوا بيادشيلي، إلا أن الفريق اللندني فشل في هز شباك ضيفه.

 

ورفع تشيلسي رصيده إلى 30 نقطة في المركز التاسع، فيما رفع فولهام رصيده إلى 32 نقطة في المركز السادس.

تشيلسى فولهام الإنجليزي الدورى الانجليزى تعادل سلبي

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