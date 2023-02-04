متسابق من حلايب وشلاتين لـ«الدوم»: نختلف فى الثقافات ولكن نحن فداء الوطن

حصد أحمد الشوالي من حلايب وشلاتين، عن فئة الغناء، أصوات لجنة التحكيم.



وعلق أحمد على صعوده للمرحلة القادمة، قائلاً:" نحن نختلف في الثقافة ولكن جميعاً قلوبنا تنبض بحب مصر، نحن أبناء هذا الوطن، وفداء وهذا الوطن".



ورد حميد الشاعري:"الوطن المتعدد ثقافاته كبير وجميل أووي".



وعلقت أنوشكا:" حضورك رائع والمرة الجاية هنتحاسب بالنوتة".



وحرص عدد من أهالي حلايب وشلاتين على الحضور وتشجيع أحمد الشوالي في مسابقة "الدوم".

"الدوم"

بدأت الحلقة التاسعة من برنامج "الدوم" بوابة النجوم في أولى حلقات تجارب الدقيقة الواحدة، وخصصت هذه الحلقة لفئة الغناء.

وتكونت لجنة تحكيم "الدوم" لفئة الغناء، الفنان حميد الشاعري، وأنوشكا، والشاعر أمير طعيمة.

وبدأت حلقات الدقيقة الواحدة الموسم الثاني لبرنامج "الدوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

وفي الموسم الثاني تمت إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي لينضمان إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نورالدين، ونهى درويش.

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