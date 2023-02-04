السبت 04 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«المؤتمر»: نجاحات مصر ضربة قاسمة للجماعة الإرهابية

اللواء دكتور رضا
اللواء دكتور رضا فرحات

استنكر اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، حملة الشائعات والتشكيك والتشويه التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا حول تأجير إدارة بعض الخدمات في قناة السويس لشركة أجنبية لمدة 99 عامًا، مؤكدًا أن هذه الشائعات تأتي في إطار معركة تزييف الوعي و محاولة أهل الشر التشكيك في كل إنجاز يتم على أرض الوطن، لإحباط المصريين وهز ثقتهم و تشكيكهم في إنجازات الدولة والمشروعات القومية التي تقوم بها الدولة المصرية. 

نائب رئيس حزب المؤتمر: التنظيم الإرهابي أدمن الكذب والخيانة

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن النجاحات التي حققتها مصر محليًا ودوليًا ضربة قاسمة للجماعة الإرهابية، وتأكيدًا على فشل مزاعمها التي تسعى من خلالها  إلى محاولة فقدان الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن قناة السويس لم تكن وحدها هدفًا لحملات الأكاذيب والتشكيك والتشويه ولكن جميع المشروعات القومية العملاقة التي نفذت ومازالت في كافة ربوع البلاد من قبل منابر الشيطان الإخوانية التي أتقنت الخداع والتدليس ونشر الأباطيل عن الإنجازات المصرية سعيًا وراء تضليل المواطنين و إحباطهم وهز ثقتهم.

وأشار« فرحات» إلى أنه كلما نجحت مصر وتقدمت فإن أكاذيب وشائعات التنظيم الإرهابي ستزيد، ولكن وعي المصريين هو حائط الصد لهذه الشائعات، وسبق وأن أحبط الشعب المصري الواعي الكثير من المخططات الشيطانية وكشف زيف الأكاذيب وخدع قيادات التنظيم الإرهابي التي كان يتم ترويجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفًا أن المواطن المصري ذكي ويستطيع أن يكشف أكاذيب وشائعات جماعة الإخوان الإرهابية لتزييف الحقائق و اجتزاء الأمور، لنتأكد أننا أمام تنظيم إرهابي أدمن الخيانة والكذب والتآمر وتزييف الحقائق و تغيبب العقول.

اللواء دكتور رضا فرحات الشائعات حزب المؤتمر التواصل الاجتماعي التشكيك والمشروعات القومية

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