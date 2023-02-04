السبت 04 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

يحى المنواتى يبهر لجنة تحكيم «الدوم»

المتسابق يحيى المنواتي
المتسابق يحيى المنواتي

أبهر يحي المنواتي من محافظة شمال سيناء، عن فئة الغناء، لجنة التحكيم بصوته العذب، وعلق حميد الشاعر على صوته قائًلا:" قمة الزكاء إنك اخترت أغنية سيناوي، وصوتك حول أووي".

وتابعت أنوشكا:"ألف تحية إنك جاي من بعيد جدًاً، وواخد المشقة كلها دي ودخلت علينا بالجمال والثقة دي".

 "الدوم"

بدأت الحلقة التاسعة من برنامج "الدوم" بوابة النجوم في أولى حلقات تجارب الدقيقة الواحدة، وخصصت هذه الحلقة لفئة الغناء.

وتكونت لجنة تحكيم "الدوم" لفئة الغناء، الفنان حميد الشاعري،  وأنوشكا، والشاعرأمير طعيمة.

وبدأت حلقات الدقيقة الواحدة الموسم الثاني لبرنامج "الدوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

وفي الموسم الثاني تمت إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي لينضمان إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نورالدين، ونهى درويش.

 

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