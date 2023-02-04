السبت 04 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

نجلاء بدر عن دورها فى مسلسل «روليت»: «عشت إنسانة ولم أجسد دور الممثلة»

نجلاء بدر
نجلاء بدر

حل أبطال حكاية “روليت”، من مسلسل في كل أسبوع حكاية، ضيوف على برنامج “معكم”، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc.

وكشفت الفنانة نجلاء بدر تفاصيل دورها في مسلسل "روليت"، قائلة:"أنا لم أمثل إني ممثلة، أنا عيشت الدور، لكني لم أجسد الممثلة، أنا عيشت إنسانة". 

وأضافت نجلاء بدر، خلال لقاءها ببرنامج “معكم”، المذاع عبر فضائية cbc، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أن الدراما معظمها كانت كواليس الصراع والمواجهة مع الزوج، وليس في فكرة شكل الممثلة، معقبة:"كنت عايزة أوري الناس الحقيقة، كان شكلها إنسانة عادية خالص، لأن أحداث المسلسل كلها كانت في البيت وكان هناك صراع". 

وأكدت الفنانة نجلاء بدر: "الست حساسة أوي ناحية التغيرات اللي بتحصل في بيتها وعلى جوزها".

تفاصيل حكاية روليت

وتدور قصة حكاية روليت حول مشاكل الطلاق والعلاقات الزوجية، من خلال قصة مخرج السينما "محمود الوكيل" وزوجته الممثلة "شيرين زاهر"، وتبدأ الحكاية بإجبار الزوجة زوجته على لعب لعبة الروليت الروسية الشهيرة، وهي وضع رصاصة في مسدس وتحريك ساقية المسدس، وكل شخص يضغط على الزناد مرة، وهنا يقرر محمود أن من لم تصبه الرصاصة سوف يتحدث عما يشعر به من مشاكل أو مواقف صعبة تجاه الآخر، فتتصاعد الأحداث بينهما.

ويشارك بطولة “حكاية روليت”، كلا من النجوم: نجلاء بدر، نضال الشافعي، إنجي شرف، دعاء حكم، أحمد يونس، أحمد باسم وماجد إسكندر ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج معتز حسام.

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وائل لطفي

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