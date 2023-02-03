السبت 04 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«أبجد» يعتذر عن الرسائل الدعائية المزعجة: «بياناتكم فى أمان»

جريدة الدستور

اعتذر تطبيق أبجد، عن الرسائل الدعائية المزعجة التي وصلت إلى العملاء خلال الساعات الماضية.

‎وقال التطبيق في بيان نشره على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “في الساعات الماضية وصلكم من أبجد إشعار يحتوي على رسائل دعائية مزعجة.. ‎نعتذر بشدة عن أي شعور بعدم الإرتياح سبّبه لكم هذا الإشعار!”.

وأضاف: “تعتمد أبجد، مثل كثير من شركات التكنولوجيا على وسيط ثالث خارجي لإرسال الإشعارات، تعرّض هذا الوسيط لضررٍ مؤقت أثّر على آلاف التطبيقات حول العالم. ‎نطمئنكم أن كل بياناتكم في أمان، ولن يتم مشاركتها مع أي طرف خارجي ولا حاجة لاتخاذ أي إجراءات احترازية من جانبكم، فقد اتّخذنا إجراءات فورية من طرفنا لوقف التعامل مع هذا الوسيط، كما نعدكم بمضاعفة مجهوداتنا لضمان عدم تكرار هذا الموقف في المستقبل”. 
 

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وائل لطفي

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