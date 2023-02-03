بإهداء لوالدتها.. متسابقة تُبهر لجنة تحكيم «الدوم»

حصدت أماني علي، المتسابقة عن فئة الغناء، أصوات لجنة التحكيم ببرنامج "الدوم"، بعد أن أبهرتهم بأغنية أهدتها لوالدتها.

وعلقت أماني:"غنيت الأغنية دي إهداء لروح أمي، وكنت عايز أقول لأمي كل الحاجات الحلوة دي كان نفسي تبقى موجودة فيها".

"الدوم"

وبدأت الحلقة التاسعة من برنامج "الدوم" بوابة النجوم في أولى حلقات تجارب الدقيقة الواحدة، وخصصت هذه الحلقة لفئة الغناء.

وتكونت لجنة تحكيم "الدوم" لفئة الغناء، الفنان حميد الشاعري، وأنوشكا، والشاعر أمير طعيمة.

وبدأت حلقات الدقيقة الواحدة الموسم الثاني لبرنامج "الدوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

وفي الموسم الثاني تمت إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي لينضما إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نورالدين، ونهى درويش.

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