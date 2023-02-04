مخاوف من استمرار الاضطرابات والفوضى فى بريطانيا

شهدت المملكة المتحدة أكبر حركة صناعية لها منذ عقد، حيث ترك نصف مليون عامل وظائفهم هذا الأسبوع، بما في ذلك المعلمين وموظفي الخدمة المدنية وسائقي القطارات والحافلات ومسؤولي الحدود وموظفي الجامعة.

وحسب موقع “ياهو نيوز”، في نسخته البريطانية، فقد تستمر المدارس في إغلاقها خلال الموسم الدراسي الحالي، كما تستمر القطارات وخدماتها مصابة بالشلل ومن المتوقع حدوث تأخيرات في المطارات، حيث يغادر المدرسون وموظفو الجامعات والموظفون المدنيون ومسؤولو الحدود وسائقو القطارات والحافلات وظائفهم في نفس اليوم.

وأوضح الموقع البريطاني، أن رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 14 عامًا وأكد أن الركود في الطريق.

قطاع التمريض في بريطانيا



وفي بيان صدر، الجمعة، أكدت الكلية الملكية للتمريض في ويلز، أنها ستوقف الإضراب الصناعي لأنها تدرس عرضًا من حكومة ويلز لزيادة مكافأة الأجور المقدمة بالفعل لعام بنسبة 3 في المائة.

ويأتي الاقتراح بعد مفاوضات هذا الأسبوع بين RCN والنقابات العمالية الصحية الأخرى والحكومة الويلزية، كما تم إلغاء إضراب أخصائيي العلاج الطبيعي في ويلز يوم الثلاثاء الماي، وفق ياهو نيوز.

وقالت مديرة “RCN Wales”، هيلين ويلي: “من الواضح أن إضرابنا في ديسمبر كان فعالًا، حيث استمعت الحكومة الويلزية إلى القضايا التي تواجه التمريض في ويلز وقدمت عرضًا متزايدًا لدفع رواتب الممرضات في ابريل الماضي، وبالتالي تجنب الإضرابات المخطط لها الأسبوع المقبل”.

وبالرغم من ذلك أكد الموقع البريطاني، استمرار الإضرابات في إنجلترا لأن الحكومة لم تفتح مفاوضات بشأن الأجور، مؤكدة أن العمل الصناعي سيؤثر على 73 صندوقًا في جميع أنحاء إنجلترا بما في ذلك العاصمة البريطانية لندن.

من جانبه، قال الأمين العام والرئيس التنفيذي بات كولين، إذا تمكنت الحكومات الأخرى من التفاوض وإيجاد المزيد من الأموال لهذا العام، يمكن لرئيس الوزراء ريشي سوناك أن يفعل الشيء نفسه. .

وقال ناثان هولمان المسؤول في GMB: “بعد مفاوضات مكثفة، وافقت GMB على تعليق الإضراب أثناء إجراء مزيد من المحادثات”، قائلا: “نحن ندرك أن الحكومة الويلزية ووكالة الإسعاف الويلزية قد قدما تنازلات، ومن خلال الشراكة الاجتماعية ، نقدر الحوار الصريح والمفتوح معهم خلال الأشهر القليلة الماضية”.