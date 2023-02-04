تحالف القوى المدنية من أجل المناخ ينظم زيارة لكليات جامعة الوادى الجديد

نظمت جامعة الوادى الجديد بالتنسيق مع تحالف القوى المدنية من أجل المناخ ومركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة أسيوط زيارة تفقدية لمبنى الكليات المختلفة وتم مناقشة بعض ملفات التعاون مع عمداء الكليات واستكمالا للبرنامج تم تنفيذ ورشة عمل تدريبية عن المناظرات وأوراق السياسات فى الفترة من 2/2 وحتى 5 فبراير 2023 بمشاركة عدد من طلاب وطالبات الجامعة من مختلف الكليات كأحد مكونات برنامج دورنا Ylead.

خلال تفقد الجامعة

جاء ذلك برعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد وبحضور اللواء أ.ح محمود خليفة المستشار العسكري لأمين عام جامعة الدول العربية ومحافظ الوادى الجديد الأسبق والدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة شيماء القصاص رئيس مجلس إدارة تنمية وطن وأمين عام تحالف القوى المدنية من أجل المناخ والدكتور هشام عيسى مدير البرامج بمركز خدمات التنمية والدكتور عبد الله فيصل نائب مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بجامعة أسيوط.

الدكتورة شيماء القصاص

وبدأت الندوة بكلمة ترحيب من الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس الجامعة بضيوف الجامعة وعلى رأسهم اللواء محمود خليفة المستشار العسكرى لامين جامعة الدول العربية لتشريفه بزيارة الجامعة ومشاركته فى صقل قدرات طلاب الجامعة بفن المناظرات وبناء القدرات ودمج الشباب فى مجال العمل والتعريف بالسياسات العامة وكيفية كتابة ورقة السياسات ووضع الخطط.

واستعرض اللواء أ.ح محمود خليفة المستشار العسكري لأمين عام جامعة الدول العربية و محافظ الوادي الجديد الأسبق الدور الذى تلعبه مثل هذه اللقاءات فى رفع وعي طلاب الجامعات لتنمية قدراته.

جانب من التكريم

كما عرض الدكتور هشام عيسى مكونات برنامج دورنا ودعى جميع طلاب الجامعة للمشاركة والاستفاد من أنشطة ومكونات البرنامج.



وأشادت الدكتورة شيماء القصاص أمين عام تحالف القوي المدنية من أجل المناخ بالدور الذي تقدمه الجامعة في التوجه نحو تطبيق نموذج اخضر مستدام، كما تقدمت بالتقدير للدكتور عبدالعزيز طنطاوى على حفاوة الاستقبال والضيافة وتسهيل أوجه التعاون لتعظيم أوجه الإستفادة لأبناءه .



صورة تذكارية

وتقدمت أيضا بدرع التكريم للدكتور طنطاوى والدكتور أحمد حرباوى تقديرا لجهودهم الجليلة فى خدمة وتنمية المجتمع تماشيا مع توجهات الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة.

تكريم الدكتورة شيماء القصاص

جانب من الندوة

خلال تفقد الجامعة

جانب من الندوة