سعر الريال السعودى اليوم السبت 4 فبراير 2023 فى البنوك المصرية

مع بدء أولى أيام التعاملات الأسبوعية شغل بال الكثير من المواطنين التعرف على سعر الريال السعودي اليوم السبت 4 فبراير 2023 في البنوك المصرية عبر المحرك العالمي، وثبتت أسعار الريال السعودى اليوم في البنوك العاملة بمصر مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 4 فبراير 2023 في البنوك المصرية

وسجل الريال السعودي ببنكى "الأهلى المصرى" و"مصر" سعر مبلغ 8.02 جنيه للشراء، ومبلغ 8.05 جنيها للبيع، واستقر بالبنك المركزى المصرى عند مبلغ 8.05 جنيه للشراء، وقيمة 8.08 جنيه للبيع.

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ويقدم "الدستور"، خدمات ستشمل نشر أسعار الريال السعودى بكل البنوك المصرية والأسواق المصرفية.

وجاء سعر الريال السعودى اليوم السبت فى عدد آخر من كافة البنوك العاملة فى مصر، كالآتي:

سعر الريال السعودى اليوم السبت 4 فبراير 2023 فى البنك المركزى المصرى

بلغ سعر الريال الواحد اليوم 8.05 جنيه للشراء.

8.08 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى اليوم السبت 4 فبراير 2023 فى البنك الأهلى المصرى

8.02 جنيه للشراء.

بلغ سعر الريال الواحد اليوم 8.05 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى ببنك مصر اليوم السبت 4 فبراير 2023

8.02 جنيه للشراء.

8.05 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم السبت 4 فبراير 2023 فى بنك الإسكندرية

بلغ سعر الريال الواحد اليوم 8.02 جنيه للشراء.

8.08 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم السبت 4 فبراير 2023 فى البنك التجارى الدولى cib

وصل سعر الريال الواحد اليوم 8.02 جنيه للشراء.

بلغ سعر الريال الواحد اليوم 8.08 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم السبت الموافق 4 فبراير 2023 فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

8.06 جنيه للشراء.

8.08 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى ببنك البركة اليوم السبت 4 فبراير 2023

8.01 جنيه للشراء.

8.08 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم السبت 4 فبراير 2023 فى بنك قناة السويس

بلغ سعر الريال الواحد اليوم 8.02 جنيه للشراء.

8.08 جنيه للبيع.