السبت 04 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عن فيديو لـ «التوك توك».. أحمد آدم: «أول ما يتوسخ يدخل ياخد شاور»

أحمد آدم
أحمد آدم

تحدث الفنان أحمد آدم، في حلقة اليوم الجمعة، من برنامجه “آدم شو” عبر قناة "الحياة" عن مركبات “التوك توك” والعديد من المفارقات التي يعاصرها المواطن معها على مدار اليوم.

وعلق أحمد آدم على مقطع فيديو يظهر خلاله عدد من مركبات "توك توك" يحاول أصحابها تنظيفها باستخدام المياه، وعلق عليه: “الوسواس بياكلهم كده، فتلاقي التوكتوك أول ما يتوسخ كده، يدخل ياخود شاور”.

وأضاف الفنان آحمد آدم، معلقًا على مقطع فيديو يظهر فيه أحد السائقين يستخدم مرآة السيارة استخدام غريب، قائلًا: “هو بيعمل ليه كده والنبي؟! طلع عنده مرايا في العربية، بس بيستخدم المرايا اتنين في واحد، يحلق دقنه ويشوف الطريق".

عن برنامج “آدم شو”

ويعد "آدم شو" أضخم برنامج كوميدي على الشاشات المصرية والعربية، ويناقش آدم، في البرنامج، في إطار كوميدي وساخر، بعض الظواهر والسلوكيات الاجتماعية، كما يمزج البرنامج بين الاستاند أب كوميدي والأغاني، ويستضيف أشهر نجوم المحتوى الكوميدي على السوشيال ميديا، ويذاع البرنامج، على شاشة تليفزيون الحياة، يومي الخميس والجمعة، في العاشرة مساء.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

لينك تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 2023

أولى ثانوي.. لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في جميع المحافظات

سقوط 12 تشكيل عصابي لسرقة السيارات بقنا

«كهرباء جنوب القاهرة» تبدأ إجراءات ترسية مناقصة 530 ألف عداد مسبق الدفع

مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة خلال مداهمة بؤرة إجرامية بالدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رأفت رؤوف الجاولي

أرقى لغة

صفاء النجار

معرض القاهرة الدولى للكتاب.. التحليق بجناحى إيزيس وعين حورس

سارة شريف

فى المكان الصحيح

ماجد حبته

ارفعوا أيديكم عن إفريقيا

خالد حريب

الهبدجية اشتكوا

محمد عبدالعزيز

الأب بطرس.. نموذج للمحبة

د هند جاد

الدين.. بعين الولايات المتحدة الأمريكية

أحمد الصغير

سلطة رجال الدين والدولة المصرية.. عبر العصور المختلفة!

صور

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة مناقشة كتاب رتينة كلوب قديمة

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة الروابط الثقافية بين مصر وروسيا

ندوة الإعلام و المنصات الرقمية فى معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

ما بعد «هجوم القدس».. سيناريوهات التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

زيارة استثنائية.. 5 ملفات ناقشها نتنياهو وماكرون فى فرنسا

الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو حول مبادرة السلام العربية