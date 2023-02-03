عن فيديو لـ «التوك توك».. أحمد آدم: «أول ما يتوسخ يدخل ياخد شاور»

تحدث الفنان أحمد آدم، في حلقة اليوم الجمعة، من برنامجه “آدم شو” عبر قناة "الحياة" عن مركبات “التوك توك” والعديد من المفارقات التي يعاصرها المواطن معها على مدار اليوم.

وعلق أحمد آدم على مقطع فيديو يظهر خلاله عدد من مركبات "توك توك" يحاول أصحابها تنظيفها باستخدام المياه، وعلق عليه: “الوسواس بياكلهم كده، فتلاقي التوكتوك أول ما يتوسخ كده، يدخل ياخود شاور”.

وأضاف الفنان آحمد آدم، معلقًا على مقطع فيديو يظهر فيه أحد السائقين يستخدم مرآة السيارة استخدام غريب، قائلًا: “هو بيعمل ليه كده والنبي؟! طلع عنده مرايا في العربية، بس بيستخدم المرايا اتنين في واحد، يحلق دقنه ويشوف الطريق".

عن برنامج “آدم شو”

ويعد "آدم شو" أضخم برنامج كوميدي على الشاشات المصرية والعربية، ويناقش آدم، في البرنامج، في إطار كوميدي وساخر، بعض الظواهر والسلوكيات الاجتماعية، كما يمزج البرنامج بين الاستاند أب كوميدي والأغاني، ويستضيف أشهر نجوم المحتوى الكوميدي على السوشيال ميديا، ويذاع البرنامج، على شاشة تليفزيون الحياة، يومي الخميس والجمعة، في العاشرة مساء.