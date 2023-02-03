السبت 04 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط 12 تشكيل عصابي لسرقة السيارات بقنا

الدراجات النارية
الدراجات النارية المسروقة

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا بتوجيه حملة أمنية مكبرة، استهدفت ضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت جهودها عن ضبط متهمين هاربين فى قضية "قتل" وضبط بحوزتهما “2 بندقية آلية - طبنجة - عدد من الطلقات -  17 ألف قرص من عقار التامول المخدر - مبلغ مالى” .

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كم تم ضبط 12 تشكيل عصابى (تشكيلين سرقة سيارات – 10 تشكيلات سرقة دراجات نارية) ضموا 40 متهمًا بينهم 16 عميل سيئ النية، تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقات السيارات والدراجات النارية.

وضُبط بإرشادهم “216 دراجة بخارية مُبلغ بسرقتها - 11 سيارة مُبلغ بسرقتها - من بينهم سيارة كانت مُحملة بمجموعة من إكسسوارات الهواتف المحمولة تقدر قيمتها بحوالى 300 ألف جنية”.

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وائل لطفي

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