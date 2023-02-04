تجسس أم أعمال مدنية؟.. القصة الكاملة لوصول المنطاد الصينى إلى الأراضى الأمريكية

سلطت مجلة نيويورك الامريكية، الضوء على وصول المنطاد الصيني إلى الأراضي الأمريكي خلال هذه الفترة، حيث إشارت المجلة إلى إن البنتاجون تعقب منطادًا صينيًا على ارتفاع عالٍ يحلق فوق الولايات المتحدة، والتي يُزعم أنها تستخدم للاستطلاع.

وأضافت المجلة، في تقرير لها، أن الصين ردت على المزاعم، قائلة إنه كان باللون طقس مارق تم انحرافه عن مساره؛ إلا أن الإدارة الأمريكية رفضت تلك المزاعم الصينية، واصفة البالون بأنه انتهاك لسيادة الولايات المتحدة.

وردًا على ذلك، أجلت زيارة وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكين القادمة إلى بكين، وهي الأولى منذ خمس سنوات، مشيرة إلى أن أزمة المنطاد الصيني تفجر أزمة أخرى أمام بايدن في ظل اتهامات الجمهوريون بسبب عدم تفجير البالون حتى الآن واستمرار مراقبته.

القصة الكاملة لاتباع البالون الصيني

واعتبارًا من منتصف نهار الجمعة، كان البالون يحوم فوق وسط الولايات المتحدة ويتحرك شرقًا على ارتفاع حوالي 60 ألف قدم ، وفقًا للبنتاجون الذي لم يؤكد الموقع الدقيق للجهاز.

وحسب المجلة الأمريكية، فقد كان المنطاد الأبيض الكبير الذي من المتوقع أن يظل في المجال الجوي للولايات المتحدة لبضعة أيام أخرى، مرئيًا على ما يبدو فوق شمال غرب ميسوري.

ويقول مسؤولو البنتاجون إنهم راقبوا المنطاد الذي كان يحلق فوق مونتانا يوم الأربعاء الماضي، حيث سافر على ما يبدو بعد أن حلّق في المجال الجوي الأمريكي في ألاسكا فوق جزر ألوشيان.

فيما أعرب السناتور الجمهوري عن ولاية مونتانا ستيف داينز للبنتاجون، إنه يشعر بالقلق إزاء قرب المنطاد من قلب الصواريخ الباليستية العابرة للقارات المسلحة نوويًا الأمريكية المنتشرة عبر قواعد متعددة في السهول الكبرى.



لماذا لا تقوم واشنطن بإسقاط البالون؟



وقالت المجلة الأمريكية، إنه على الرغم من أن الجيش جهز الطائرات المقاتلة لإسقاط البالون ، لكن ورد أن الرئيس بايدن اختار عدم فرقعة البالون الصيني بعد أن نصحه وزير الدفاع لويد أوستن بعدم اتخاذ مثل هذه الخطوة.

كان مسؤولو البنتاجون قلقين من أن "أي حقل حطام محتمل سيكون كبيرًا ويحتمل أن يتسبب في إصابات أو وفيات بين المدنيين أو أضرار جسيمة في الممتلكات".

ومع ذلك، فإن إدارة بايدن تتخذ الكثير من الانتقادات لعدم محاولتها انفجارعلى البالون أوسقوطه، حتى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعا "لانفجار البالون" وقال عدد من كبار الجمهوريين الشيء نفسه:

البنتاجون: البالون لايمثل تهديد على الأرض

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية، أنها لا تنظر إلى البالون على أنه تهديد، ووفقًا لمسؤول دفاعي لم يتم الكشف عن اسمه، وتحدث الى المجلة الامريكية، قائلا: يبدو أن وزارة الدفاع منزعجة أكثر من القلق.

وقال المسؤول إنه بينما لم تكن هذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها الصين بالونات تجسس إلى الولايات المتحدة، كما بقيت هذه البالونات فوق البلاد لفترة أطول.

ومع ذلك، قال المسؤول إن البالون لا يشكل تهديدًا عسكريًا أو جسديًا ، وأضاف أن له قيمة محدودة في جمع المعلومات الاستخباراتية، مشيرا إلى أن البالون لا يضيف قيمة كبيرة على ما يمكن ان تلتقطه الصين من خلال صور الأقمار الصناعية.

الصين تعتذر عل البالون

وفي غصون ذلك، أقرت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة أن المنطاد صيني، لكنها زعمت أنه كان منطادًا يجري أبحاثًا للأرصاد الجوية انحرف بعيدًا عن مساره المخطط له بفضل الرياح، كما قدمت وزارة الخارجية الصينية نعتذر.

البيت الأبيض يؤجل رحلة بلينكين إلى الصين

دفع انتهاك المجال الجوي الأمريكي إدارة بايدن إلى تأجيل زيارة وزيرة الخارجية المقبلة إلى بكين، والتي كان من المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل، والتي كانت ستكون أول زيارة لوزير خارجية أمريكي إلى الصين منذ خمس سنوات.

وذكرت بلومبرج أن حادث البالون "دفع المسؤولين إلى اتخاذ قرار بأن الذهاب الآن سيرسل إشارة خاطئة".