السبت 04 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أحمد آدم يعرض فيديوهات رقص: شوفنا كل الأنواع لكن ده مشفناش زيه

أحمد آدم
أحمد آدم

عرض الإعلامي أحمد آدم، مجموعة من الفيديوهات الخاصة بالرقص المختلف. 

 

وقال أحمد آدم خلال تقديمه برنامج آدم شو، المذاع عبر فضائية الحياة، الذي يقدمه الإعلامي أحمد آدم:"هنفرجكم على شوية فيديوهات كدة، عجبتني أنا شخصيًا، هنتفرج على شوية فيديوهات عجيبة".

 

وتابع آدم:"فيه ناس لما بتيجي ترقص بتعمل حجات غريبة جدًا، إحنا عارفين كل اللي بيرقصوا، فيه اللي بيرقص فوق، وفيه إللي بيشغلها من تحت، يعني على كل لون يا باتيستا، إلا إللي أنا شفته ده مش فاهم بيعمل إيه، ومش فاهم الرقصة بتاعته، فجأة قلب الرقصة بحاجة لا يمكن حد يصدقها، مش عارف ليه هو عمل كده".

 

وعلق أحمد آدم على أحد الفيديوهات التي عرضها:"لا حول ولا قوة إلا بالله، كله كوم والقفزة إللي هنشوفها كوم تاني، كأنها قفزة في حمام سباحة، أو قفزة من على جبل". 

 

برنامج “آدم شو”

ويعد "آدم شو" أضخم برنامج كوميدي على الشاشات المصرية والعربية، ويناقش آدم، في البرنامج، في إطار كوميدي وساخر، بعض الظواهر والسلوكيات الاجتماعية، كما يمزج البرنامج بين الاستاند أب كوميدي والأغاني، ويستضيف أشهر نجوم المحتوى الكوميدي على السوشيال ميديا، ويذاع البرنامج، على شاشة تليفزيون الحياة، يومي الخميس والجمعة، في العاشرة مساء.

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