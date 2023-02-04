السبت 04 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مفكرون عن كتاب «تصحيح المسار فى منتصف العمر»: دليل الإنسان للسعادة

الدكتور بهي الدين
الدكتور بهي الدين مرسي

قال مفكرون عن كتاب "تصحيح المسار في منتصف العمر"، إنه يعد دليلًا للإنسان لصنع السعادة، جاء ذلك خلال مناقشة الكتاب للكاتب الدكتور بهي الدين مرسي، مساء اليوم الجمعة، بمنتدى كروز بالدقي.

في البداية، تحدث الدكتور بهي الدين مرسي عن الكتاب، وقال إنه حرص على ذكر المراجع التي استعان بها في كتابه، وأنه خرج عن المألوف في إهداء الكتاب، حيث سجل الكاتب في مقدمة إهدائه أنه يهدى الكتاب لكل من ساهم في نضجه ولكل من جعله يتحسب الغدر.

وأوضح أن الكتاب يتضمن بعض الأمور التي جاءت من الاستنتاج الشخصي، معربًا عن سعادته بحصيلة نصيبه من عائد الكتاب التي حصدها بالعملة الإنسانية، بعد أن وهبها بأكملها لمستشفى سرطان الأطفال، لافتًا في نهاية كلمته إلى أنه تم الاتفاق مع إحدى دور النشر لطبع الكتاب بعد ترجمته باللغتين الإنجليزية والألمانية .

وأشادت الدكتورة إلهام حمدان، الأستاذة بأكاديمية الفنون، بمضمون الكتاب، وقالت إن العنوان في حد ذاته جذاب، إلى جانب الغلاف ذا اللونين الأبيض والأسود فقط، مما يشعر القارئ بحالة من الهدوء منذ البداية، وهو ما يتلائم مع أسلوب الكاتب الذي يتسم بعدم المبالغة، مشيرة إلى أن الكتاب يطرح فكر فلسفي يعكس فكر الكاتب الذي يجعل العقل في حالة تشغيل دائمة، كما أن الصياغة سلسة وجميلة وموجزة ومختصرة، لافتة إلى أن أكثر العبارات التي تأثرت بها في الكتاب هي "الذكريات التي لا تموت.. تُميت".  

ومن جانبه، قال الكاتب الصحفي نبيل عمر: إن أهم ما في الكتاب هو الحلم والأمل، فالكاتب حالم ويأمل في بناء مجتمعه بالأمل، معربًا عن إعجابه الشديد بما يتحدث عنه الكتاب بشأن كيفية صناعة الفرد للسعادة، فالكتاب -على حد قوله- يعد دليلًا للإنسان وتدريبًا على كيفية أن يصبح سعيدًا في مختلف مراحل العمر، ووجه الشكر للكاتب الذي يقدم بصفته طبيبًا روشتة لسعادة الإنسان من خلال الكتاب.

وأوصت الإعلامية الدكتورة شيماء عماد، في ختام كلمتها، بتدريس الكتاب في كلية الطب؛ لأنه سيضيف الكثير للدارسين.

يشار إلى أن الكتاب صادر عن دار الأدهم للنشر والتوزيع، ويعرض في صالة (1) جناح C39، في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ54، التي تختتم فعالياتها يوم 6 فبراير الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
كتاب تصحيح المسار في منتصف العمر دليل الإنسان للسعادة دكتور بهي الدين مرسي أكاديمية الفنون مستشفى سرطان الأطفال

مواد متعلقة

معرض الكتاب.. «يوسف نادى» يتزود بسلسلة كتب علمية فى طريق «حلم زويل»

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

لينك تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 2023

أولى ثانوي.. لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

نضال الشافعى عن دوره بمسلسل «روليت»: نجسد الجانب الإنسانى للفنان

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في جميع المحافظات

مقتل شخص وإصابة آخر فى هجمات تعرضت لها مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا

تشيلسى يسقط فى فخ التعادل السلبى مع فولهام فى الدورى الإنجليزى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رأفت رؤوف الجاولي

أرقى لغة

صفاء النجار

معرض القاهرة الدولى للكتاب.. التحليق بجناحى إيزيس وعين حورس

سارة شريف

فى المكان الصحيح

ماجد حبته

ارفعوا أيديكم عن إفريقيا

خالد حريب

الهبدجية اشتكوا

محمد عبدالعزيز

الأب بطرس.. نموذج للمحبة

د هند جاد

الدين.. بعين الولايات المتحدة الأمريكية

أحمد الصغير

سلطة رجال الدين والدولة المصرية.. عبر العصور المختلفة!

صور

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة مناقشة كتاب رتينة كلوب قديمة

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة الروابط الثقافية بين مصر وروسيا

ندوة الإعلام و المنصات الرقمية فى معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

ما بعد «هجوم القدس».. سيناريوهات التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

زيارة استثنائية.. 5 ملفات ناقشها نتنياهو وماكرون فى فرنسا

الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو حول مبادرة السلام العربية