مفكرون عن كتاب «تصحيح المسار فى منتصف العمر»: دليل الإنسان للسعادة

قال مفكرون عن كتاب "تصحيح المسار في منتصف العمر"، إنه يعد دليلًا للإنسان لصنع السعادة، جاء ذلك خلال مناقشة الكتاب للكاتب الدكتور بهي الدين مرسي، مساء اليوم الجمعة، بمنتدى كروز بالدقي.

في البداية، تحدث الدكتور بهي الدين مرسي عن الكتاب، وقال إنه حرص على ذكر المراجع التي استعان بها في كتابه، وأنه خرج عن المألوف في إهداء الكتاب، حيث سجل الكاتب في مقدمة إهدائه أنه يهدى الكتاب لكل من ساهم في نضجه ولكل من جعله يتحسب الغدر.

وأوضح أن الكتاب يتضمن بعض الأمور التي جاءت من الاستنتاج الشخصي، معربًا عن سعادته بحصيلة نصيبه من عائد الكتاب التي حصدها بالعملة الإنسانية، بعد أن وهبها بأكملها لمستشفى سرطان الأطفال، لافتًا في نهاية كلمته إلى أنه تم الاتفاق مع إحدى دور النشر لطبع الكتاب بعد ترجمته باللغتين الإنجليزية والألمانية .

وأشادت الدكتورة إلهام حمدان، الأستاذة بأكاديمية الفنون، بمضمون الكتاب، وقالت إن العنوان في حد ذاته جذاب، إلى جانب الغلاف ذا اللونين الأبيض والأسود فقط، مما يشعر القارئ بحالة من الهدوء منذ البداية، وهو ما يتلائم مع أسلوب الكاتب الذي يتسم بعدم المبالغة، مشيرة إلى أن الكتاب يطرح فكر فلسفي يعكس فكر الكاتب الذي يجعل العقل في حالة تشغيل دائمة، كما أن الصياغة سلسة وجميلة وموجزة ومختصرة، لافتة إلى أن أكثر العبارات التي تأثرت بها في الكتاب هي "الذكريات التي لا تموت.. تُميت".

ومن جانبه، قال الكاتب الصحفي نبيل عمر: إن أهم ما في الكتاب هو الحلم والأمل، فالكاتب حالم ويأمل في بناء مجتمعه بالأمل، معربًا عن إعجابه الشديد بما يتحدث عنه الكتاب بشأن كيفية صناعة الفرد للسعادة، فالكتاب -على حد قوله- يعد دليلًا للإنسان وتدريبًا على كيفية أن يصبح سعيدًا في مختلف مراحل العمر، ووجه الشكر للكاتب الذي يقدم بصفته طبيبًا روشتة لسعادة الإنسان من خلال الكتاب.

وأوصت الإعلامية الدكتورة شيماء عماد، في ختام كلمتها، بتدريس الكتاب في كلية الطب؛ لأنه سيضيف الكثير للدارسين.

يشار إلى أن الكتاب صادر عن دار الأدهم للنشر والتوزيع، ويعرض في صالة (1) جناح C39، في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ54، التي تختتم فعالياتها يوم 6 فبراير الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

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