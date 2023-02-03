إبراهيم فايق للاعبي «كابيتانو مصر»: أهم حاجة هتتعلموها هي القيم والمبادئ

حل كابتن إبراهيم فايق، ضيفاً على الحلقة الرابعة عشر، من برنامج "كابيتانو مصر".

ودارت جلسة من الفكاهة والترفيه بينه وبين كابتن محمد اليماني، قائلاً: "إن إبراهيم فايق مواليد 2008 ونفسي في فرصة".

كما حرص إبراهيم فايق على توجيه بعض النصائح للاعبي "كابيتانو مصر"، قائلاً: "نلعب برجولة ومنبقاش مضغوطين ونحترم الحكام".

وتابع: "أنا مبسوط بالتحدي وأهم حاجة القيم والمبادئ دة المكسب الحقيقي من المكان دة، وتتعلموا الكورة صح وتحترموا الكورة، وهتطلعوا مستفيدين من المكان هنا ونبقى رجالة".

"كابيتانو مصر"

وبدأت فعاليات الحلقة الرابعة عشر، من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، المذاع عبر فضائية "ON"، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.



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