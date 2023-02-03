السبت 04 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«كابيتانو مصر».. سارة حسين تفوز بتحدي كرة التنس بين المدربين

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

حرص مدربو "كابيتانو مصر"، على استغلال فترات الراحة بين المباريات للترفيه.

وتمكنت سارة حسين من الفوز في تحدي كرة التنس عقب المنافسة مع عبد الستار صبري مهاجم منتخب مصر الأسبق وسيد معوض لاعب الأهلي السابق.

وخلال الحلقة استعرضت كاميرا "كابيتانو مصر"، الأجواء اليومية الشاقة التي تدور داخل المعسكر لترفيه وخلق أجواء حماسية بين المدربين والفرق.

 

“كابيتانو مصر”

وبدأت فعاليات الحلقة الرابعة عشر، من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، المذاع عبر فضائية "ON"، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

 

اقرأ أيضاً:" 

 

بوجبات كشري.. «اليماني» يكافئ فريقه بالفوز في «كابيتانو مصر»

 

وسط أجواء حماسية مدربي «كابيتانو مصر» يستغلون فترات الراحة للترفيه

 

 

مواد متعلقة

وسط أجواء حماسية مدربى «كابيتانو مصر» يستغلون فترات الراحة للترفيه

أستاذ علوم سياسية: العلاقات المصرية الأمريكية وصلت لدرجة كبيرة من النضج

بوجبات كشري.. «اليماني» يكافئ فريقه بالفوز في «كابيتانو مصر»

أسامة ربيع يرد على إسناد قناة السويس لشركة أجنبية: حالة إفلاس وكلام مرسل

عزت إبراهيم: الولايات المتحدة تحتاج فى الفترة الحالية لشركاء وحلفاء إقليميين

طلاب هندسة عين شمس يفوزون بمسابقة كيفية منح المياه لعابرى السبيل

فريق طبى بأسيوط ينجح فى استئصال ورم نادر فى عملية واحدة

كفر الشوبك.. قرية أبهرت المصريين بتنظيم أول رحلة جماعية لمعرض الكتاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

لينك تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 2023

أولى ثانوي.. لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في جميع المحافظات

سقوط 12 تشكيل عصابي لسرقة السيارات بقنا

«كهرباء جنوب القاهرة» تبدأ إجراءات ترسية مناقصة 530 ألف عداد مسبق الدفع

مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة خلال مداهمة بؤرة إجرامية بالدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رأفت رؤوف الجاولي

أرقى لغة

صفاء النجار

معرض القاهرة الدولى للكتاب.. التحليق بجناحى إيزيس وعين حورس

سارة شريف

فى المكان الصحيح

ماجد حبته

ارفعوا أيديكم عن إفريقيا

خالد حريب

الهبدجية اشتكوا

محمد عبدالعزيز

الأب بطرس.. نموذج للمحبة

د هند جاد

الدين.. بعين الولايات المتحدة الأمريكية

أحمد الصغير

سلطة رجال الدين والدولة المصرية.. عبر العصور المختلفة!

صور

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة مناقشة كتاب رتينة كلوب قديمة

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة الروابط الثقافية بين مصر وروسيا

ندوة الإعلام و المنصات الرقمية فى معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

ما بعد «هجوم القدس».. سيناريوهات التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

زيارة استثنائية.. 5 ملفات ناقشها نتنياهو وماكرون فى فرنسا

الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو حول مبادرة السلام العربية