«كابيتانو مصر».. سارة حسين تفوز بتحدي كرة التنس بين المدربين

حرص مدربو "كابيتانو مصر"، على استغلال فترات الراحة بين المباريات للترفيه.

وتمكنت سارة حسين من الفوز في تحدي كرة التنس عقب المنافسة مع عبد الستار صبري مهاجم منتخب مصر الأسبق وسيد معوض لاعب الأهلي السابق.

وخلال الحلقة استعرضت كاميرا "كابيتانو مصر"، الأجواء اليومية الشاقة التي تدور داخل المعسكر لترفيه وخلق أجواء حماسية بين المدربين والفرق.

“كابيتانو مصر”

وبدأت فعاليات الحلقة الرابعة عشر، من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، المذاع عبر فضائية "ON"، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

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