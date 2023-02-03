السبت 04 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ميكالى مدرب المنتخب الأوليمبى: تمنيت الفوز بأكثر من 3 أهداف أمام الجابون

روجيرو ميكالي
روجيرو ميكالي

تحدث روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، عن الفوز الذي حققه الفراعنة في مباراة اليوم على الجابون وديًا بثلاثية نظيفة.

وحقق منتخب مصر الأوليمبي الفوز على الجابون بثلاثية نظيفة ضمن الاستعدادات لمواجهة زامبيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

وقال ميكالي في تصريحات تليفزيونية: "منتخب الجابون نفس مستوى زامبيا الذي سنواجهه في شهر مارس المقبل".

وأضاف: "الأداء كان جيدًا ولكن تمنيت الفوز بأكثر من ثلاثة أهداف، واستفدنا من هذا اللقاء كثيرًا، وأهم شيء عدم التهاون في تسجيل الفرص وزيادة الأهداف".

وأردف: "مباراة اليوم استثمرتها لإشراك كل اللاعبين، أريد زرع ثقافة الفوز على أي ملعب وأمام أي منتخب".

وبسؤاله عن التدريب بكرات التنس؟، أوضح: "نعتاد في البرازيل مع معظم الفرق على التدرب بكرات تنس صغيرة لكي تعلم اللاعبين التحكم في الكرة، وهذا الأمر ليس له علاقة بالرفاهية وإزالة الضغط من على اللاعبين".

وأتم: "أشكر اللاعبين لأن رغم صغر عمرهم وتصرفاتهم وسلوكياتهم إلا أنهم إيجابيون جدًا وأتمنى أن نتطور أكثر وأكثر".

البرازيلي روجيرو ميكالي منتخب مصر المنتخب الأوليمبي منتخب الجابون

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