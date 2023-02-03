«هلا بشهر الحب».. أفكار لهدايا عيد الفلانتين للرجال والنساء

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بيوم عيد الحب 2023 العالمي، والذي يوافق الرابع عشر من فبراير من كل عام، حيث يعتبر فرصة عظيمة لكل الأحباء للتعبير عن مدى الرضا والشعور بالحب للطرف الآخر.

موعد عيد الحب 2023

ومع اقتراب عيد الحب 2023 يحتار الكثيرين عند شراء الهدايا، ففي السطور التالية نقدم عدد من الأفكار المناسبة والإقتصادية أيضًا لشراء هدية عيد حب مميزة لا تنسى.

عيد الحب 2023.. هدايا الرجال من الساعات للملابس

عادة لا تحتار النساء عند شراء هدية لرجل، فالاختيارات محدودة، بالإضافة إلى أن الرجل سريع الرضا والقبول بأي شئ، فعند التفكير بشراء الهدايا لشريك حياتك، فالملابس أو الساعات هي الخيار الأول.

كما أن هناك عدد من الهدايا المميزة والعصرية، مثل شراء ميدالية لمفاتيح السيارة، أو ساعة ذكية، بالإضافة إلى الأحذية أو الحقائب سواء للعمل أو الصالة الرياضية.

تعد النظافة الشخصية والرائحة العطرة لا تختص بجنس دون آخر، لذلك يمكن الإستعانة بها للتخلص من حيرة شراء الهدية لشريك حياتك، ومن أهم مستحضرات العناية الخاصة بالرجال، ملمع الأحذية، كريمات الشعر والبرفانات المميزة والساحرة.

كما يمكن الاستعانة بالإكسسوارات الرجالي، والتي تتمثل في الحقائب، زجاجات المياه، والاكواب الحرارية، بالإضافة إلى الأدوات الرياضية مثل الحذاء الرياضي، وأجهزة المساج الخاصة بالرقبة.

وتعد فكرة شراء الملابس من الأمور المميزة والهامة أيضًا عند اختيار هدية لشريك حياتك، والتي تتمثل في شراء قميص أو جاكيت، أو جوارب، ولكن عليك الحذر عند اختيار المقاس المناسب.

عيد الحب 2023.. هدايا النساء من صناديق الشوكولاتة والهدايا التذكارية

النساء بطبيعة الحال، عاطفيون أكثر من الرجال، وبالتالي عند إختيار هدية لشريكة حياتك، عليك التفكير جيدًا لتكن الهدية مميزة وتحمل طابع تذكاري، حيث يعتبر صندوق الشيكولاتة من أكثر الهدايا المميزة للنساء، ولا تنسى وضع تذكار مدون بخط يدك.

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كما أن الهدايا التي تحمل اسم أو صورة شريكة حياتك، تعتبر من الهدايا المفضلة لدى الكثير من الفتيات، حيث تنتشر الصفحات الخاصة بمثل هذه الهدايا على مواقع التواصل الإجتماعي، والتي تحمل الكثير من التصاميم التي تجعل عيد الحب ذكرى لا تنسى.

التفكير بشراء ملابس يعد من الأفكار الجيدة، فالنساء دائمًا ما تعشق التسوق وشراء الملابس، فاختيار فستان من الأفكار المميزة، أو حذاء سواء كان رياضًا أو كلاسيكيًا.

ودائمًا ما تهتم النساء بشعرهن وبشرتهن، لذا فالتفكير بشراء مستحضرات التجميل والعناية بالشعر، فكرة جيدة عند شراء هدية عيد الحب لشريكة حياتك.