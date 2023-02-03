رد أحمد آدم بعد تصريحات اليوتيوبر أحمد نقششة عن موهبته فى التمثيل

قال اليوتيوبر أحمد نقششة: “إن فرحي بعد أسبوعين، ليعقب الفنان أحمد آدم: ”وجاي تلم فلوس".

وأضاف "نقششة" خلال لقاءه ببرنامج “آدم شو” المذاع عبر فضائية الحياة، الذي يقدمه الفنان أحمد آدم، “روحت في فيلم قبل كدة ومشوني وكانوا هيدوني دور كبير، حطوا لي المايك في رجلي، وأنا عارف إن المايك اللي بيجيب الصوت، ادوني الجمل اللي بقولها، قولت لهم أنا عايز كلمة أو كلمتين، أنا بستفتح، قالوا لي إنت معاك الورق بقاله أسبوع، قلت لهم إني مبعرفش أحفظ”.

وتابع: "كنت بوطي أقول الجملة تحت في البنطلون وأرجع للكاميرا فوق، أنا معرفش إن المايك هيجيب الصوت كله، وبعد كده قالوا لي لازم وشك يظهر عشان كنت بوطي أخد الجملة".

وعن أجره في الدور، قال: "قلت لهم أنا عايز أقبض باليوم، تقبضوني باليوم يومي كان بـ 500 جنيه أنا لما بدهن الشقة باخد 700".

وأردف: "أحمد حلمي بعت لي وقال لي إن شكلك عندك الموهبة، قولتله آه عندي، قصده إن عندي موهبة النصاحة في التمثيل"، ليرد أحمد آدم: أقسم بالله أنا نسيت أم التمثيل".