مع الاستعداد لإطلاق النسخة الخامسة.. قضايا ناقشها منتدى شباب العالم

خطفت تجربة منتدى شباب العالم، الحدث السنوي العالمي الذي يقام بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنظار العالم.

المنتدى الذي يجمع الشباب من مختلف دول العالم ليجلسوا على مائدة حوار تجمعهم بكبار صانعي القرار والمفكرين حول العالم، ناقش قضايا مهمة.



ناقش المنتدى كافة القضايا المطروحة على الساحة الدولية والتي تشغل الرأى العام الدولي وخاصة الشباب في إطار المسارات الرئيسية الثلاثة: السلام والإبداع والتنمية، وفي هذا الإطار تنوعت الموضوعات لتشمل الشركات الناشئة ومساهمتها في نمو الإقتصاد العالمي، ريادة الأعمال وتنمية الصناعة والاستثمار، والاستعداد للثورة الصناعية الرابعة، التحولات الكبرى في العالم الرقمي، وفرص العمل في عصر الذكاء الاصطناعي، مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي ما بعد الجائحة، تنمية قدرات الشباب، الأمن الغذائي، الأمن المائي في ظل حقيقة التغيرات المناخية، دور آليات حقوق الانسان الإقليمية والدولية فى مكافحة الإرهاب والتطرف، وإعادة إعمار مناطق الصراع، وتطوير صناعة الفن والسينما، بالإضافة إلى تناول قضايا القارة الأفريقية مثل أجندة التنمية في أفريقيا 2063، وملفات تمكين المرأة وذوى الإحتياجات الخاصة، واستعراض التجربة المصرية التنموية المتمثلة في مبادرة حياة كريمة.



وفي سياق موازٍ تم تنفيذ نماذج للمحاكة مثل: نموذج محاكاة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، نموذج محاكاة القمة العربية الأفريقية، نموذج محاكاة الإتحاد من أجل المتوسط، نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي.



كما يضم منتدى شباب العالم العديد من الأنشطة والفاعليات منها مسرح منتدى شباب العالم، ماراثون السلام العالمي، FREEDOM.E، منصة وحاضنة منتدى شباب العالم لرواد الأعمال (WYF Labs & Startup Vein)، النصب التذكاري لإحياء الإنسانية.