منتدى شباب العالم.. انطلق في 2017 وشارك فيه 20 ألف شاب من 164 دولة

تستعد إدارة منتدى شباب العالم، لإطلاق النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم، غدا السبت.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أول نسخة من منتدى شباب العالم في 24 يوليو 2017، في أثناء فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية.

جاءت بداية الانطلاق في نوفمبر 2017، حيث شارك شباب من جميع أنحاء العالم للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة، ومنذ ذلك الحين أصبحت الفرصة متاحة أمام الشباب للتواصل مع كبار صانعي القرار، ومع شباب من كافة أنحاء العالم، واستمر العمل وصولاً للنسخة الرابعة 2022.



بلغ عدد المشاركين في الجلسات وورش العمل ما يقرب من 20000 شاب وفتاة من 164 دولة، وما يزيد عن 500 متحدث في 180 جلسة نقاشية وورش عمل، كما بلغ إجمالي عدد المتقدمين والراغبين في المُشاركة في منتدى شباب العالم بنسخه الأربعة وفق قاعدة بيانات الموقع الرسمي للمنتدى أكثر من 750 ألف شاب وشابة من مختلف دول العالم.



تنوع الحضور ليشمل رؤساء الدول والحكومات، والسفراء، والمنظمات الدولية والمحلية، والقادة الشباب الدوليين، والشباب الملهم في مُختلف المجالات، والشخصيات الدولية البارزة، فضلاً عن مُشاركة مجموعات شبابية من جميع أنحاء العالم.

كما يناقش المنتدى كافة القضايا المطروحة على الساحة الدولية والتي تشغل الرأى العام الدولي وخاصة الشباب في إطار المسارات الرئيسية الثلاثة: السلام والإبداع والتنمية، وفي هذا الإطار تنوعت الموضوعات لتشمل الشركات الناشئة ومساهمتها في نمو الإقتصاد العالمي، ريادة الأعمال وتنمية الصناعة والاستثمار، والاستعداد للثورة الصناعية الرابعة، التحولات الكبرى في العالم الرقمي، وفرص العمل في عصر الذكاء الاصطناعي، مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي ما بعد الجائحة، تنمية قدرات الشباب، الأمن الغذائي، الأمن المائي في ظل حقيقة التغيرات المناخية، دور آليات حقوق الانسان الإقليمية والدولية فى مكافحة الإرهاب والتطرف، وإعادة إعمار مناطق الصراع، وتطوير صناعة الفن والسينما، بالإضافة إلى تناول قضايا القارة الأفريقية مثل أجندة التنمية في أفريقيا 2063، وملفات تمكين المرأة وذوى الإحتياجات الخاصة، واستعراض التجربة المصرية التنموية المتمثلة في مبادرة حياة كريمة.



وفي سياق موازٍ تم تنفيذ نماذج للمحاكة مثل: نموذج محاكاة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، نموذج محاكاة القمة العربية الأفريقية، نموذج محاكاة الإتحاد من أجل المتوسط، نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي.