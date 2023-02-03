عمدة طنجة يزور بعثة الأهلى.. والخطيب يهديه درع وعلم النادى

استقبل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة بالمغرب منير ليموري عمدة مدينة طنجة المغربية في مقر إقامة الفريق.

وحرص عمدة مدينة طنجة بالمغرب على زيارة مقر إقامة البعثة، لتقديم المؤازرة والدعم لفريق الأهلي، مؤكدًا الروح الطيبة التي تجمع البلدين الشقيقين، ودعم الشعب المغربي للأهلي في مواجهة الغد أمام سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية.

وحرص الكابتن محمود الخطيب على إهداء درع وعلم النادي لـ منير ليموري عمدة مدينة طنجة، موجهًا الشكر له على تلك الزيارة الكريمة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية بالمغرب، والمقرر لها السابعة والنصف مساء غد السبت على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة.

وكان الفريق الأول بالنادي الأهلي قد حقق فوزاً مهماً على أوكلاند سيتي بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي أقيم في افتتاح المونديال.