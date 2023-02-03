الجمعة 03 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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سياسي

النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم.. وسائل إعلام مصرية ودولية تحضر مؤتمر الإعلان الرسمي

جريدة الدستور

تشارك  مؤسسات مصرية ودولية ومنظمات الأمم المتحدة في مصر ووسائل إعلام مصرية وأجنبية في المؤتمر الصحفي  للإعلان عن النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم غدا.

يأتي المؤتمر استكمالًا لسلسلة من النجاحات المحققة على مدار أربع نسخات، أثبت فيها منتدى شباب العالم مدى أهميته كمنصة تجمع الشباب من حول العالم لمناقشة كافة القضايا التي تشغلهم، وخلق مساحة مشتركة لتبادل الثقافات والخبرات في إطار فريد تعد أهم ركائزه هي السلام والإبداع والتنمية.


كانت البداية في 25 أبريل 2017 ومن على ضفاف قناة السويس، عندما عرض مجموعة ‏من شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية، مبادرتهم لإجراء حوار مع شباب ‏العالم، وعلى الفور استجاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليُعلن في يوم 24 يوليو 2017 أثناء فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية، عن انطلاق منتدى ‏شباب العالم بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2017، موجهاً دعوته لجميع الشباب من مختلف دول ‏العالم، ليعبّروا عن آرائهم وعن ‏رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع.‏

رئيس التحرير

وائل لطفي

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