أستاذ علوم سياسية: العلاقات المصرية الأمريكية وصلت لدرجة كبيرة من النضج

كشف الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن أهمية وعمق العلاقات المصرية الأمريكية على الطرفين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" مصر جديدة"، مع الإعلامي ضياء رشوان، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الجمعة، إن العلاقات المصرية الأمريكية تقوم على ثلاثة محاور الدبلوماسية، الاقتصاد، والعلاقات العسكرية.

وأضاف أن العلاقات المصرية الأمريكية وصلت لدرجة كبيرة من النضج، ويصفها الطرفان بأنها علاقة استراتيجية قائمة على المصالح المشتركة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ترى أن هذه الأزمة فرصة لاستنزاف روسيا والقضاء عليها، حتى لا يتكرر هذا السيناريو مرة أخرى، والعودة مرة أخرى إلى السلام، متوقعًا أن تستمر الأزمة الروسية الفترة المقبلة، خاصة أن السلوك الأمريكي والغربي مستمر في التصعيد، ويرفع سقف التسليح من وقت للآخر.