السبت 04 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مدرب بايرن ميونخ: لا أعتقد غياب مبابى نجم سان جيرمان عن موعد دورى الأبطال

مبابي
مبابي

أبدى جوليان ناجلسمان، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، عدم اقتناعه بحقيقة غياب كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، عن مباراة الفريقين في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال ناجلسمان للصحفيين، اليوم الجمعة: "لا أعتقد أنه سيغيب عن المباراة".

وأضاف: "لا أعرف ما يعاني منه، الأمر كان غامضا على الموقع الرسمي لنادي باريس سان جيرمان، إنها ليست إصابة هيكلية، لا يمكنني تخيله يغيب عن المباراة، لكنني لا أعلم".

وتابع ناجلسمان أن باريس سان جيرمان بإمكانه أن لا يذكر نوع الإصابة التي يعاني منها مبابي، لكن يمكنهم القول بأنه سيغيب، ثم لا يحدث ذلك.

وأوضح: "أنا استعد للمباراة كما لو أنه سيشارك بها".

وأعلن باريس سان جيرمان، غياب هداف كأس العالم لثلاثة أسابيع بسبب إصابة في عضلة الفخذ اليسرى في مباراة أقيمت منتصف الاسبوع أمام مونبيليه.

وسيلعب بايرن ميونخ مع باريس سان جيرمان يوم 14 فبراير الجاري في فرنسا، على أن يلتقيان إيابا يوم الثامن من مارس المقبل في ميونخ.

وأكد ناجلسمان أن واحدا من نجوم البايرن، الجناح السنغالي ساديو ماني، لن يكون جاهزا لمواجهة باريس سان جيرمان خلال عودته من إصابة في القدم تعرض لها في نوفمبر الماضي، والتي غاب بسببها عن منتخب بلاده في كأس العالم.

وأضاف: "أتوقع عودته في منتصف أو آخر فبراير، الأمور تتحسن بالنسبة له،  سيغيب بالطبع عن مباراة الذهاب أمام باريس سان جيرمان".

جوليان ناجلسمان الفرنسى كيليان مبابي باريس سان جيرمان بايرن ميونخ

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