الجمعة 03 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يوافق على ترخيص موقع بصراحة الإخبارى

جريدة الدستور

وافق المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الكبير كرم جبر على منح موقع بصراحة الإخبارى ترخيصا رسميا بمزاولة النشاط.


وتلقى موقع بصراحة الإخبارى خطابا رسميا من مكتب المستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام يفيد بقبول ترخيص موقع بصراحة الإخبارى من كامل أعضاء المجلس فى الجلسة التى انعقدت بتاريخ 22 يناير 2023.


الجدير بالذكر أن موقع بصراحة الإخبارى إحدى المنصات الإخبارية لشركة مصر المستقبل للميديا والخدمات الالكترونية وإنشاء المواقع، وانطلق الموقع فى منتصف 2021 برئاسة الكاتب الصحفى محمود سعد الدين.


وخلال 20 شهرا نجح موقع بصراحة الإخبارى فى تحقيق انتشار واسع والانفراد بعدد كبير من القضايا الهامة التى شغلت الرأى العام فضلا عن تكوين شبكة مراسلين كبيرة فى كل محافظات مصر تنقل الأحداث والأخبار والتغطيات فى أسرع وقت ما ترتب على ذلك حصول موقع بصراحة على مراكز متقدمة ضمن المواقع الأكثر مشاهدة فى 2022.

وقدم محمود سعد الدين رئيس تحرير موقع بصراحة ، الشكر للكاتب الصحفى الكبير كرم جبر والمستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ما يقومان به من عمل هام وشاق لتنظيم العمل الإعلامى.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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