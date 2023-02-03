الجمعة 03 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أم كلثوم كان لها طقس خاص وقت أحزانها.. مؤرخ فني يكشف التفاصيل

أم كلثوم
أم كلثوم

كشف المؤرخ الفني محمد شوقي، حقيقة اعتزال أم كلثوم الناس، وكيف أن أم كلثوم كان لها طقس خاص وقت أحزانها، قائلًا: "إن كوكب الشرق أم كلثوم هي أهم مطربة وفنانة في العالم، وذلك بحسب تاريخ حقيقي موثق". 

وأضاف محمد شوقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحقيقة المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية مدى سعيد، أن العالم بأسره لن يشهد فنانة قامت بمواقف وطنية وقومية وإنسانية، مثلما وقفت أم كلثوم.

وأوضح أن أم كلثوم كان لها طقوس مختلفة في مسيرتها حيث أنها من قدمت الغناء الوطني، لافتاً إلى أنه قبل أم كلثوم لم يكن هناك غناء وطني بالشكل الدارج المعروف، حيث وقفت وقالت "مصر تتحدث عن نفسها"، و"مصر التي في خاطري". 

وأشار إلى أن كل أزمة من الأزمات التي يمر بها الوطن العربي كله، وليس مصر فقط بل الوطن العربي كله، حيث غنت أم كلثوم لجميع البلدان الشقيقة، لبغداد وسوريا وليبيا ولبنان، غنت لكل الوطن العربي، غنت وشدت، وهي الوحيدة التي وحدت العالم العربي من المحيط إلى الخليج.

وكشف أنه في كل أزمة يمر بها الوطن العربي كانت ترتجف وتحب جدًا أن تعتزل مع نفسها حتى تفكر فيما يمكن أن يحدث بعد هذه الأزمة.

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وائل لطفي

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