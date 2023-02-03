الجمعة 03 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حصاد «الوزراء» فى أسبوع.. الموافقة على 13 مشروعًا لاتفاقيات الهيئة العامة للبترول

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا سلط الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، خلال الفترة من 28 يناير حتى 3 فبراير.

وتضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وشمل التقرير الموافقة على 13 مشروعًا لاتفاقيات التزامات بترولية للهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعدد من الشركات العالمية، تمهيداً لاستكمال الإجراءات التشريعية لاستصدارالقوانين المقترحة الخاصة بها، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص عدد من قطع الأراضي المملوكة للدولة بمحافظة سوهاج، وذلك لصالح المحافظة؛ لاستخدامها في إقامة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتضمنت القرارات الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة بناحية جبل عتاقة بمحافظة السويس، الأولى بمساحة 868.54 فدان، والثانية بمساحة 359.47 فدان، وذلك لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لاستخدامهما في إقامة مشروعات الضخ والتخزين لتوليد الكهرباء.

والموافقةـ بصورة مبدئيةـ على اعتبار 4 مشروعات من المشروعات المقدمة من عدد من الشركات، من المشروعات الاستراتيجية طبقاً لنص المادة رقم 20 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والمادة رقم 41 من لائحته التنفيذية، وحصول هذه المشروعات على الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، على أن يتم استكمال الملاحظات التى تم طرحها في الاجتماع للحصولعلى الموافقة النهائية.

 كذلك اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية، والخاصة بطلب محافظة جنوب سيناء التصرف في قطعة أرض بمساحة 750م2 كائنة بمنطقة الخدمات بشارع الحكمة في مدينة شرم الشيخ، لصالح شركة سيناء للغاز، التابعة للشركة المصرية القابضة للغازاتالطبيعية "ايجاس"، وذلك لإقامة مقر إداري ومخازن للشركة.

وأخيرًا، اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية، والخاصة بطلب محافظة جنوب سيناء التصرف بنظام البيع في قطعة أرض بمساحة 180704م2 كائنة بمنطقة مصيعد، بمدينة طور سيناء، لصالح جمعية البناء والإسكان للعاملين بقطاع التعمير والتشييد؛ وذلك لإقامة سكن لأعضاء الجمعية عليها.

ابرز قرارات مجلس الوزراء خلال اسبوع الموافقة على 13 مشروعا لاتفاقيات التزامات بترولية للهيئة المصرية العامة للبترول 13 مشروعا لاتفاقيات التزامات بترولية للهيئة المصرية العامة للبترول قرارات مجلس الوزراء

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وائل لطفي

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