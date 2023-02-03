تحذيرات من خليفة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية تقريرا بعنوان: "سيأتي صقر آخر مكانه.. تحذيرات من خليفة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وبحسب التقرير، قال وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، إن الولايات المتحدة الأمريكية تريد استقرار روسيا، للاستمرار في السيطرة على الترسانة النووية.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، في حديثه لصحيفة واشنطن بوست: "لا نريد تغيير القيادة في موسكو".

وأشار إلى أنه إذا ترك بوتين الحكم، سيأتي صقر آخر متشدد في مواقفه، ليس مهتماً بالتوصل إلى مفاوضات في أوكرانيا.

وفي تصريحات سابقة، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّ بلاده مهدّدة "مجدّداً" بـ"دبّابات ألمانية"، في إشارة إلى مدرّعات ليوبارد-2 التي تعهّدت برلين تزويد كييف بها للتصدّي لروسيا.

وفي احتفال بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفياتي على الجيش الألماني في ستالينغراد، قال بوتين "هذا أمر لا يصدق لكنّه حقيقي. نحن مهدّدون مجدّداً بدبّابات ليوبارد ألمانية"، مؤكّداً في الوقت نفسه أنّ روسيا قادرة على "الردّ" على الدول التي تهدّدها.

وأضاف الرئيس الروسي في الاحتفال الذي أقيم في فولغوغراد، جنوب غرب البلاد، "مرة أخرى، يريد خلفاء هتلر محاربة روسيا على الأراضي الأوكرانية باستخدام باندرفوتسي"، الاسم الذي أطلق على أنصار القومي المتطرّف الأوكراني ستيبان بانديرا (1909-1959) الذي تعاون مع النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.