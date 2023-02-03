يحيى زكريا يبحث مع نائب رئيس «IATA» مستجدات صناعة النقل الجوى

استقبل المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، اليوم الجمعة، كامل العوضى، نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي “IATA” لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، وذلك بمقر الشركة من منطلق تعزيز سبل التعاون بين الإياتا ومصر للطيران.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، العديد من الموضوعات الهامة ومستجدات صناعة النقل الجوي بالمنطقة العربية والشرق الأوسط والتحديات التى تواجه شركات الطيران مثل ارتفاع أسعار الوقود وتأثيرها علي إيرادات شركات الطيران، كما تم استعراض مجالات أمن وسلامة الطيران، وكذلك مناقشة دور مصر للطيران وتماشيها مع أهداف الإياتا للدفع بحركة النقل الجوي، والمؤشرات المستقبلية للنهوض بشركات الطيران لتطوير صناعة النقل الجوي.

من جانبه، أشاد “العوضى” باللقاء المثمر، وأكد أنه يعكس التعاون الوثيق بين الناقل الوطني مصر للطيران والاتحاد الدولي للنقل الجوي، خاصة فيما يتعلق بالاستفادة من خبرات “الإياتا” فى خدمة المسافرين حول العالم، كما أكد أن الاتحاد الدولي يدعم بصورة شاملة خطة تطوير وتحديث الشركة في مختلف الأنشطة.