الجمعة 03 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

يحيى زكريا يبحث مع نائب رئيس «IATA» مستجدات صناعة النقل الجوى

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، اليوم الجمعة، كامل العوضى، نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي “IATA” لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، وذلك بمقر الشركة من منطلق تعزيز سبل التعاون بين الإياتا ومصر للطيران.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، العديد من الموضوعات الهامة ومستجدات صناعة النقل الجوي بالمنطقة العربية والشرق الأوسط والتحديات التى تواجه شركات الطيران مثل ارتفاع أسعار الوقود وتأثيرها علي إيرادات شركات الطيران، كما تم استعراض مجالات أمن وسلامة الطيران، وكذلك مناقشة دور مصر للطيران وتماشيها مع أهداف الإياتا للدفع بحركة النقل الجوي، والمؤشرات المستقبلية للنهوض بشركات الطيران لتطوير صناعة النقل الجوي.

من جانبه، أشاد “العوضى” باللقاء المثمر، وأكد أنه يعكس التعاون الوثيق بين الناقل الوطني مصر للطيران والاتحاد الدولي للنقل الجوي، خاصة فيما يتعلق بالاستفادة من خبرات “الإياتا” فى خدمة المسافرين حول العالم، كما أكد أن الاتحاد الدولي يدعم بصورة شاملة خطة تطوير وتحديث الشركة في مختلف الأنشطة.

القابضة لمصر للطيران الاتحاد الدولي للنقل الجوي رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران IATA افريقيا والشرق الأوسط الإياتا الطيران

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023

لينك تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 2023

منطقة ذكية لخدمة ذوي الهمم.. «الدستور» داخل أول مركز متخصص لخدمات الكهرباء بجنوب الصعيد (صور)

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في جميع المحافظات

الباز يفضح مخطط الإخوان وادعاء تعاقد هيئة قناة السويس مع شركة أجنبية

الاتحاد الأوروبى يتوصل لاتفاق على تحديد سقف أسعار المشتقات النفطية الروسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

فى المكان الصحيح

ماجد حبته

ارفعوا أيديكم عن إفريقيا

خالد حريب

الهبدجية اشتكوا

محمد عبدالعزيز

الأب بطرس.. نموذج للمحبة

د هند جاد

الدين.. بعين الولايات المتحدة الأمريكية

أحمد الصغير

سلطة رجال الدين والدولة المصرية.. عبر العصور المختلفة!

د. محمد عفيفي

مئوية دستور 1923

ماجد حبته

القاهرة بودابست.. والعكس

صور

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة مناقشة كتاب رتينة كلوب قديمة

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة الروابط الثقافية بين مصر وروسيا

ندوة الإعلام و المنصات الرقمية فى معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

ما بعد «هجوم القدس».. سيناريوهات التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

زيارة استثنائية.. 5 ملفات ناقشها نتنياهو وماكرون فى فرنسا

الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو حول مبادرة السلام العربية