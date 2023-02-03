الجمعة 03 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

آخر مباريات الجولة الثالثة بحلقة اليوم من «كابيتانو مصر»

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

تشهد حلقة اليوم الجمعة، من برنامج اكتشاف المواهب الكروية الضخم "كابيتانو مصر" آخر جولة للمرحلة الثالثة، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء على شاشة قناة أون.

وكان تغلب فريق "بوبو" بقيادة أحمد الكأس، على نظيره "محمد عبدالوهاب" بقيادة سارة حسنين مدرب الفريق، بهدفين نظيفين.

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشاريع الهامة التي تعول عليها كثيرًا الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، لا سيما في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبدالفتاح السيسي للرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصًا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.

يذكر أن "كابيتانو مصر" أكبر برنامج لاكتشاف مواهب الكرة المصرية،  فى مصر والشرق الأوسط فى جميع محافظات الجمهورية الذى تنتجه المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويعتبر أكبر برنامج لتحقيق حلم الشباب للعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة، وأطلقت البرنامج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة.

كابيتانو مصر مصر مباريات الجولة جولة كابيتانو

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وائل لطفي

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