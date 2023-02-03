رئيس نظارات البجا والعموديات المستقلة: نشكر مصر على استضافة ورشة العمل السودانية

وجه محمد الأمين ترك، رئيس نظارات البجا والعموديات المستقلة، رسالة شكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجمهورية مصر حكومة وشعبًا على استضافة ورشة العمل السودانية.

وأضاف ترك خلال لقائه عبر فضائية "القاهرة الإخبارية": "منذ وصولنا إلى هذه القاعة، تمنينا أن يكون معنا الإخوة الذين نختلف معهم، حيث تمنيت أن يكونوا جزءًا من هذه الورشة، لأن هذه الورشة تسير بصورة طيبة جدًا، حيث تسير المناقشات بورشة القاهرة في الاتجاه الصحيح".

وتابع رئيس نظارات البجا والعموديات المستقلة :"نحن كسودانيين، والشعب السوداني لا يختلف بأن تكون هناك فترة انتقالية سلسلة، ويكون بعدها انتخابات انتقالية حرة يشارك فيها كل السودانيين، ونعتقد أن الفترة الانتقالية لا يمكن أن تدار عبر أحزاب، لأن الفترة تحتاج إلى حكومة تصريف أعمال لتهيئة البلد إلى انتخابات حرة ونظيفة، ولذلك فهي تحتل كفاءات ليست مستقلة وليست حزبية، حتى نخرج بهذا البلد إلى بر الأمان".

وكشف عن مسألة الحكومة المدنية وحكومة كفاءات تكنوقراط ليست منتمية لأحزاب ولا تيارات، وما إذا كانت موضع نقاش أو موضع توافق، أكد أن في هذه الورشة يوجد اتفاق على ذلك، لأنه لا يمكن أن تكون الحكومة حزبية، حيث تحتاج هذه الفترة إلى الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة.