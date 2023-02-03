الجمعة 03 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أمانى الشعولى: قانون إنشاء الغرف السياحية بمثابة دعم مباشر للمستثمر

أماني الشعولي، أمين
أماني الشعولي، أمين سر لجنة السياحة بمجلس النواب

قالت أماني الشعولي، أمين سر لجنة السياحة بمجلس النواب، إن القطاع السياحي من الركائز الهامة للاقتصاد المصري، لذا تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع.

تنشيط القطاع السياحي  

وأكدت النائبة أماني الشعولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السلطة التشريعية" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن قانون إنشاء الغرف السياحية بمثابة الدعم المباشر للمستثمر في هذا القطاع، حيث تهتم هذه الغرف بالمشاكل التي تعوق الحركة الاستثمارية، حيث تعد هذه الغرف حلقة وصل بين المستثمر والوزارة.

قانون الغرف السياحية

وأضافت في حديثها، أن قانون الغرف السياحية كان بحاجة إلى تعديل فوري، حيث يرجع إنشاء هذا القانون إلى الستينيات، ولهذا مشروع قانون الغرف السياحية يضم كافة المتغيرات التي طرأت على القطاع. 

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من 26 مادة من القانون من أصل 72 مادة، مشيرة إلى أن القانون تم عمله بحكمة شديدة، ولهذا تم تدشين الكثير من الجلسات لتجنب وجود ثغرات مستقبلية بالقطاع.

اماني الشعولي امين سر لجنة السياحة اكسترا نيوز السلطة التشريعية تنشيط القطاع السياحي

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