الجمعة 03 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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أسامة الأزهرى يكشف 3 سمات للملحد المعاصر: مستفز ويفتخر بالإلحاد

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن الملحد المعاصر اكتسب 3 سمات، هي: الافتخار، والانتشار، والاستفزاز.

أشار الأزهري، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الدريني في برنامج "الحق المبين" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إلى أن الملحد المحاصر بعد سنوات من الجدل نجح في الوصول لـ3 سمات نفسية، أولاها أنه يبالغ في الافتخار بإلحاده، لاعتقاده أن الإلحاد ليس انحرافًا عن الإيمان، وإنما يعتبر الإيمان خرافة، ويعتبر الإلحاد حقيقة.

وأضاف: "ولأنه يعتقد الإلحاد حقيقة، فهو يفتخر بها ويجعل عنوان صفحته ملحد وافتخر، وإذا كان يعتقد الإلحاد الحقيقة فيقول لنفسه لماذا يختبئ؟ لماذا لا يجهر به، وينقذ الآخرين من خرافة الإيمان، ويبشر بالإلحاد".

أما السمة الثالثة، هي استفزازه لرجل الدين، بأن يصدر له أكبر قدر من الشتم والنيل من الذات الإلهية والجناب النبوي، فيدفع رجل الدين للتهديد والتوعد، ويظهر الملحد كما أنه في منتهى الثبات، ليوصل رسالة "هذه أخلاق المتدين لم تمنعه من التهديد والانفعال".

الازهري الملحد الالحاد ملحد الحق المبين

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