فريق طبى بأسيوط ينجح فى استئصال ورم نادر فى عملية واحدة

كشف الدكتور محمد فاروق، استشاري ومدرس جراحة القلب والصدر بطب أسيوط، عن مهمة صعبة تم تحديها في استئصال مرض نادر.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر تستطيع"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الجمعة، إن أطباء مستشفى جامعة أسيوط كانوا في مهمة صعبة في مواجهة عملية قلب مفتوح لاستئصال مرض نادر في جراحة واحدة.

وأضاف أنه تم استبدال الصمام الميترالي لمريض في العقد الثالث من العمر، في هذه العملية، موضحًا أن يعد من حالات الأورام النادرة والحرجة شديدة الخطورة والتعقيد، وذلك لمريض في العقد الثالث من العمر.

وتابع أن المريض كان يعاني من ضيق بالتنفس وألم بالصدر، مشيدًا بالعمل الرائد والمتميز للفريق الطبي في المستشفى، وجهود كوادرها الطبية المتميزة في علاج الحالات المعقدة والخطرة من مرضى القلب، والقدرة على التعامل مع جميع الحالات الحرجة في ذلك التخصص الدقيق.

وأكد أنه تم إجراء العملية الجراحية للمريض بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى القلب الجامعي، وتم استئصال الورم من القلب واستبدال الصمام الميترالي.