«الدوم» يدخل مرحلة الحسم بـ«تحدى الدقيقة».. وتأهل 35 موهبة فى التقديم والتمثيل

اشتعلت المنافسة فى برنامج «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب فى المنطقة، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بعد أن دخل مرحلة الحسم «الدقيقة الواحدة»، التى عُرضت أولى حلقاتها على قناة «DMC»، مساء أمس.

وخُصصت الحلقة الأولى من مرحلة الحسم لتصفيات مواهب فئتى «التقديم التليفزيونى» و«التمثيل»، على أن تنعقد تصفيات فئة «الغناء» فى الحلقة التالية.

وتجول البرنامج فى جميع محافظات الجمهورية، خلال حلقاته الست الأولى التى سبقت مرحلة الحسم، وشهدت خضوع ٢٥ ألف متسابق لتجارب الأداء، حتى تمت تصفيتهم إلى ٩٥ متسابقًا فقط، اختارتهم لجنة التحكيم بعناية.

وبداية من حلقة أمس الأول، بدأت مرحلة تحدى «الدقيقة الواحدة»، التى سيجرى من خلالها اختيار ١٤ متسابقًا فى كل فئة، من «التمثيل» و«التقديم التليفزيونى» و«الغناء»، يتأهلون لاحقًا إلى مرحلة «الأداء الكامل»، على أن تستمر التصفيات حتى الحلقات النهائية.

وضمت لجنة تحكيم «التقديم التليفزيونى» من الإعلاميين: محمد سعيد محفوظ، ومحمد عبدالرحمن، وريهام السهلى، بينما ضمت لجنة تحكيم «التمثيل»: النجمة الكبيرة يسرا، والمخرجة كاملة أبوذكرى، والمخرج بيتر ميمى.

وكانت المفاجأة فى نهاية الحلقة، هى تخطى الأعداد المختارة الرقم المعلن، وهو ١٤ موهبة فى كل منافسة، ووصول بعضها إلى ٢٠ موهبة مختارة.

ووجهت يسرا نصيحة للمتسابقين ولكل موهوب فى بداية طريقه، بأن يحب المهنة نفسها ولا يمارسها من أجل الشهرة فقط، قائلة: «لازم تحبوا الشغلانة مش بس عشان الشهرة.. وما تستسلموش من أول مرة.. أنا فى بداية حياتى ما نجحتش على طول».

أما كاملة أبوذكرى فشددت على أن رفض المتسابق وعدم تأهله لا يعنى تخليه عن حلمه، قائلة: «لأ.. مش معناها لأ على طول.. ممكن دلوقت لكن بعدين يكمل ويكمل إصرار وتطوير وقوة.. مش يأس».

وقال بيتر ميمى إن أكثر شىء يجذبه فى الفنان أو الوجه الجديد الذى يختاره لأفلامه، أن يكون طبيعيًا وحقيقيًا و«مصدق اللى بيعمله».

وبدأ متسابقو فئة «التقديم» عرض مواهبهم أمام لجنة التحكيم، واحدًا تلو الآخر، بداية من المتسابق كريم الخولى، من محافظة الإسكندرية، الذى نال إعجاب لجنة التحكيم، وعلى رأسهم الإعلامية ريهام السهلى، التى قالت: «أداء مميز جدًا، والصوت معبر عمّا يقدم.. معاك صوتى». وقال الإعلامى محمد سعيد محفوظ: «عندك ثقة بالنفس والأداء مميز واللغة متقنة.. وقرارى هو نعم».

وقدمت سارة سامى مقدمة إخبارية عن برنامج إنسانى، وأشاد بها الإعلامى محمد عبدالرحمن، قائلًا: «هايل يا سارة، الإحساس الإيجابى ده بديع»، مانحًا إياها «المفتاح الذهبى».

وقدم بيشوى دانيال مقدمة إخبارية عن برنامج رياضى، وأشادت به لجنة التحكيم وبطاقته الإيجابية وببساطة أدائه، ومنحه الإعلاميان محمد عبدالرحمن ومحمد سعيد محفوظ «المفتاح الذهبى»، فيما منحته الإعلامية ريهام السهلى صوتها.

وعرضت المتسابقة أفنان جمال، من العريش، موهبتها بأداء نال إعجاب لجنة التحكيم. وعلق الإعلامى محمد سعيد محفوظ عليها، قائلًا: «اللغة العربية جيدة إلى حد كبير، ينقصك الوقفات، أنا هديكى فرصة تعالجى كل هذا، وهديكى المفتاح الذهبى». بينما قالت الإعلامية ريهام السهلى: «الأداء والقراءة جيدة جدًا، أنا هديكى صوتى».

وكانت المنافسة مشتعلة أيضًا فى مسابقة «التمثيل»، وتحدثت لجنة التحكيم أكثر من مرة عن جودة المواهب وصعوبة مهمة الاختيار من بينها.

ونجح المتسابق كيرلس رضا، من محافظة القاهرة، فى إقناع لجنة التمثيل، وحصل على اللون الأخضر. وتمكن المتسابق أحمد السعودى من الحصول على «المفتاح الذهبى»، بعدما أقنع لجنة التحكيم بأدائه. ووجهت المخرجة كاملة أبوذكرى مجموعة من النصائح للمتسابق، قائلة: «الشخصية التى تؤديها لا بد من أن تكون واضحة فى صوتك وجسمك، لكن أنا سأعطيك اللون الأخضر لأنك ممثل حلو». وقالت يسرا للمتسابق: «صوتك عجبنى جدًا، وبالتالى هديك المفتاح الذهبى». بينما قال بيتر ميمى: «صوتك كويس لكن محتاج يتوظف تبعًا للمشهد، وسأمنحك المفتاح الذهبى مثل الأستاذة يسرا».

وحصل المتسابق محمد عبدالمعز على موافقة ثلاثية من أعضاء لجنة التحكيم فى فئة «التمثيل». وقال له المخرج بيتر ميمى: «أنت حقيقى جدًا وليك مستقبل كبير».

وشاركت رحمة منير، من القاهرة، لكنها لم تستطع إقناع لجنة التحكيم، وأخذت «اللون الذهبى» من يسرا، و«اللون الأحمر» من بيتر ميمى وكاملة أبوذكرى.

وشارك المتسابق أمير عبدالواحد، واستطاع إبهار لجنة التحكيم، وحصل على ثقة الجمهور، وكذلك اللجنة، التى أعطته بالإجماع «اللون الأخضر».

وكانت المفاجأة فى نهاية الحلقة بإعلان قائمة المتأهلين للمرحلة التالية، وهى «الأداء الكامل»، ففى «التقديم التليفزيونى» اختارت لجنة التحكيم ١٥ متسابقًا للمرحلة الجديدة، وكان من المفترض أن يخرج متسابق واحد ممن منحوا «المفتاح الذهبى»، لكنهم قرروا استثنائيًا عدم خروج أى من المتسابقين.

وضمت قائمة المتسابقين الفائزين: كريم الخولى وياسمين أمين وأفنان جمال وسارة مجدى وروان على ومحمد جمال بحراوى وإيهاب محيى الدين وأحمد عيد ومحمد حكيم وبوسى ماهر ثابت وسارة سامى وبيشوى دانيال وإنجى عهدى وهشام سلطان وبهيرة وليد.

وفى «التمثيل» اختارت لجنة التحكيم ٢٠ موهبة دفعة واحدة ليشاركوا فى المرحلة التالية، هم: محمد يسرى وندى الخولى ومحمد عبدالمعز ونورا الأحمر وسلينا مينا ودنيا العطار ومحمد الأسمرانى وميرال شفيق ونادى صبحى وأشرقت مدكور وشامو حمدى وسهيلة الأنور وكيرلس رضا وآية سامى وليلى عبدالقادر وإنجى عبده وأمير عبدالواحد وحنين سعيد وأحمد نادى ويارا حسام.